РЛС в Крыму, склад и пункты управления дронами: Генштаб раскрыл результаты новых ударов

Украинские военные 24 июля и в ночь на 25 июля нанесли новую серию ударов по важным военным целям России и оккупированным территориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, подразделения сил обороны провели операцию, направленную на снижение военно-экономического потенциала российского агрессора.

В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму.

Также удар потерпел склад боеприпасов противника в районе Новосеменовки Херсонской области.

Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления российскими беспилотниками в районах Беловодов Сумской области, Леднева Брянской области РФ, Каменского, Новоивановки и Мирного Запорожской области, а также Комара Донецкой области.

Еще одной целью стал командно-наблюдательный пункт противника в районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.