РЛС в Крыму, склад и пункты управления дронами: Генштаб раскрыл результаты новых ударов
Украинские военные 24 июля и в ночь на 25 июля нанесли новую серию ударов по важным военным целям России и оккупированным территориям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, подразделения сил обороны провели операцию, направленную на снижение военно-экономического потенциала российского агрессора.
В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму.
Также удар потерпел склад боеприпасов противника в районе Новосеменовки Херсонской области.
Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления российскими беспилотниками в районах Беловодов Сумской области, Леднева Брянской области РФ, Каменского, Новоивановки и Мирного Запорожской области, а также Комара Донецкой области.
Еще одной целью стал командно-наблюдательный пункт противника в районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ.
"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.
Напомним, в ночь на 25 июля Силы обороны Украины нанесли серию дальнобойных ударов по объектам на территории России.
По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в акватории Каспийского моря, задействованные в перевозке военных грузов.