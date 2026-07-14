Різниця в ціні - до 7 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 14 липня

Фото: скільки коштує пальне на АЗС 14 липня (колаж РБК-Україна)

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На українському паливному ринку зберігається цінова стабільність, проте розрив у вартості між різними мережами АЗК залишається відчутним. Сьогодні, 14 липня, водії можуть зекономити до 7 гривень на кожному літрі пального залежно від обраної заправки.

Де найвигідніші ціни на бензин, дизель та автогаз - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.