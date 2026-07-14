Разница в цене - до 7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 14 июля

Фото: сколько стоит топливо на АЗС 14 июля (коллаж РБК-Украина)

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На украинском топливном рынке сохраняется ценовая стабильность, однако разрыв в стоимости между разными сетями АЗК остается ощутимым. Сегодня, 14 июля, водители могут сэкономить до 7 гривен на каждом литре горючего в зависимости от выбранной заправки.

Где самые выгодные цены на бензин, дизель и автогаз – читайте в материале РБК-Украина ниже.