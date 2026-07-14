Разница в цене - до 7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 14 июля
На украинском топливном рынке сохраняется ценовая стабильность, однако разрыв в стоимости между разными сетями АЗК остается ощутимым. Сегодня, 14 июля, водители могут сэкономить до 7 гривен на каждом литре горючего в зависимости от выбранной заправки.
Где самые выгодные цены на бензин, дизель и автогаз – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Премиальный сегмент: Самые высокие цены на бензин 100 марки держатся на уровне 88,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.
- Конкурентность: Сети OKKO и WOG показывают идентичное ценообразование практически на весь ассортимент горючего.
- Более доступные варианты: Сеть "Укрнафта" продолжает предлагать наиболее демократичные цены, в том числе на автогаз, который здесь стоит 38,40 грн/л, тогда как у конкурентов цена достигает 41,90 грн/л. Также "Укрнафта" остается единственной из представленных сетей, где в ассортименте доступен бензин А-92.
Фото: цены на АЗС 14 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 82,90 грн
- ДТ Евро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 83,90 грн
- ДТ NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 76,90 грн
- ДТ: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Учитывая указанные показатели (на примере 50 литров) можно сэкономить:
- Бензин А-95: Заправив полный бак на "Укрнафте", вы потратите на 250 грн меньше чем на премиальных сетях.
- Дизельное топливо: Экономия при заправке бака 50 литров составит 250 грн .
- Автогаз: Удобство при заправке 50 литров составит 175 грн .
Ключевые выводы
Максимальная экономия: Самая большая разница в цене наблюдается на дизельном топливе премиальных марок - заправляясь на "Укрнафте" вместо SOCAR, можно сэкономить 7 грн на каждом литре.
Автогаз: Разница между лидерами рынка (OKKO, WOG, SOCAR) и "Укрнафтой" составляет 3,50 грн/л. При заправке полного бака (например, 40 л) экономия составит 140 грн.
Бензин: На стандартном бензине А-95 разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 5 грн на литре, а на премиум - 6 гривен.