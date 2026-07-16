Різниця в ціні - до 250 грн за бак. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 16 липня

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Різниця у вартості: Заправка повного бака (50 л) на дешевшій мережі дозволяє заощадити до 250 грн порівняно з преміальними АЗС.

Заправка повного бака (50 л) на дешевшій мережі дозволяє заощадити до 250 грн порівняно з преміальними АЗС. Актуальна тенденція: Більшість мереж утримують ціни на поточному рівні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).

Більшість мереж утримують ціни на поточному рівні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л). Діапазон цін на А-95: Найнижча ціна за літр - 73,90 грн ("Укрнафта"), найвища - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).

Найнижча ціна за літр - 73,90 грн ("Укрнафта"), найвища - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR). Автогаз: Ціна на більшості АЗС стабільно тримається на рівні 41,90 грн/л, тоді як в мережі "Укрнафта" він коштує 38,40 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 16 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)

ДП (Energy): 76,90 грн

ДП: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

Що змінилося

Більшість операторів тримають вартість пального на стабільному рівні. Однак у мережі "Укрнафта" відбулося подорожчання бензину А-92 на 1 грн - тепер він коштує 70,90 грн/л.

Порівняння вартості повного бака (50 літрів)

Якщо ви заправляєте 50 літрів бензину А-95 (стандарт):

На АЗС "Укрнафта" це коштуватиме 3 695 грн.

На АЗС OKKO, WOG або SOCAR - 3 945 грн.

Отже, обираючи дешевшу мережу, водій може заощадити до 250 грн на одній повній заправці.