Різниця в ціні - до 250 грн за бак. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 16 липня

Ціни на АЗС продовжують демонструвати різницю в вартості пального залежно від мережі. Станом на 16 липня заправка стандартного 50-літрового бака бензином А-95 у різних операторів може відрізнятися на 250 гривень.
Які ціни на бензин, дизель та автогаз встановили сьогодні найбільші мережі АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 16 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Більшість операторів тримають вартість пального на стабільному рівні. Однак у мережі "Укрнафта" відбулося подорожчання бензину А-92 на 1 грн - тепер він коштує 70,90 грн/л.
Якщо ви заправляєте 50 літрів бензину А-95 (стандарт):
Отже, обираючи дешевшу мережу, водій може заощадити до 250 грн на одній повній заправці.