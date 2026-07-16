Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля

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Разница в стоимости: Заправка полного бака (50 л) на более дешевой сети позволяет сэкономить до 250 грн по сравнению с премиальными АЗС.

Заправка полного бака (50 л) на более дешевой сети позволяет сэкономить до 250 грн по сравнению с премиальными АЗС. Актуальная тенденция: Большинство сетей удерживают цены на текущем уровне, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).

Большинство сетей удерживают цены на текущем уровне, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л). Диапазон цен на А-95: Самая низкая цена за литр - 73,90 грн ("Укрнафта"), самая высокая - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).

Самая низкая цена за литр - 73,90 грн ("Укрнафта"), самая высокая - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR). Автогаз: Цена на большинстве АЗС стабильно держится на уровне 41,90 грн/л, в то время как в сети "Укрнафта" он стоит 38,40 грн/л.

Фото: цены на АЗС 16 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)

ДТ (Energy): 76,90 грн

ДТ: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

Что изменилось

Большинство операторов удерживают стоимость горючего на стабильном уровне. Однако в сети "Укрнафта" произошло подорожание бензина А-92 на 1 грн - теперь он стоит 70,90 грн/л.

Сравнение стоимости полного бака (50 литров)

Если вы заправляете 50 литров бензина А-95 (стандарт):

На АЗС "Укрнафта" это обойдется в 3 695 грн.

На АЗС OKKO, WOG или SOCAR - 3 945 грн.

Следовательно, выбирая более дешевую сеть, водитель может сэкономить до 250 грн на одной полной заправке.