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Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля

08:30 16.07.2026 Чт
2 мин
Какие ценники выставили АЗС сегодня
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит бензин на АЗС 16 июля (коллаж РБК-Украина)

Цены на АЗС продолжают демонстрировать разницу в стоимости топлива в зависимости от сети. По состоянию на 16 июля, заправка стандартного 50-литрового бака бензином А-95 у разных операторов может отличаться на 250 гривен.

Какие цены на бензин, дизель и автогаз установили сегодня самые большие сети АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Разница в стоимости: Заправка полного бака (50 л) на более дешевой сети позволяет сэкономить до 250 грн по сравнению с премиальными АЗС.
  • Актуальная тенденция: Большинство сетей удерживают цены на текущем уровне, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).
  • Диапазон цен на А-95: Самая низкая цена за литр - 73,90 грн ("Укрнафта"), самая высокая - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).
  • Автогаз: Цена на большинстве АЗС стабильно держится на уровне 41,90 грн/л, в то время как в сети "Укрнафта" он стоит 38,40 грн/л.

Фото: цены на АЗС 16 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось

Большинство операторов удерживают стоимость горючего на стабильном уровне. Однако в сети "Укрнафта" произошло подорожание бензина А-92 на 1 грн - теперь он стоит 70,90 грн/л.

Сравнение стоимости полного бака (50 литров)

Если вы заправляете 50 литров бензина А-95 (стандарт):

  • На АЗС "Укрнафта" это обойдется в 3 695 грн.
  • На АЗС OKKO, WOG или SOCAR - 3 945 грн.

Следовательно, выбирая более дешевую сеть, водитель может сэкономить до 250 грн на одной полной заправке.

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