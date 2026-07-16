Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля

Цены на АЗС продолжают демонстрировать разницу в стоимости топлива в зависимости от сети. По состоянию на 16 июля, заправка стандартного 50-литрового бака бензином А-95 у разных операторов может отличаться на 250 гривен.
Какие цены на бензин, дизель и автогаз установили сегодня самые большие сети АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Фото: цены на АЗС 16 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Большинство операторов удерживают стоимость горючего на стабильном уровне. Однако в сети "Укрнафта" произошло подорожание бензина А-92 на 1 грн - теперь он стоит 70,90 грн/л.
Если вы заправляете 50 литров бензина А-95 (стандарт):
Следовательно, выбирая более дешевую сеть, водитель может сэкономить до 250 грн на одной полной заправке.