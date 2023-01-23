Різниця не суттєва. Як групи отримують світло у Києві: інфографіка

За словами Коваленка, щодня НЕК "Укренерго" доводить обмеження обсягів електроенергії до операторів систем розподілу кожної області. Далі ОСР мають рівномірно розподілити електроенергію для споживачів.

У Києві усі споживачі (за виключенням критичної інфраструктури) розподілені за трьома групами. Це ми бачимо у графіках стабілізаційних відключень. Далі кожна група розбита на 10 підгруп або груп ліній.

Зазначено, що і групи, і підгрупи формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків. На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт.

Кожен окремий стовпчик - це група ліній. Цифра на стовпчику - це відсоток часу, протягом якого ця підгрупа ліній була зі світлом минулого тижня. Так ми бачимо, що по підгрупах відключення відбуваються досить рівномірно.

"Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним", - зазначив Коваленко.