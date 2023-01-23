UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Різниця не суттєва. Як групи отримують світло у Києві: інфографіка

Фото: в YASNO пояснили, як відбувається розподіл електроенергії у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Тема рівномірності відключень світла дуже жваво обговорюється у суспільстві. Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, як відбувається розподіл електроенергії у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Коваленка.

За словами Коваленка, щодня НЕК "Укренерго" доводить обмеження обсягів електроенергії до операторів систем розподілу кожної області. Далі ОСР мають рівномірно розподілити електроенергію для споживачів.

У Києві усі споживачі (за виключенням критичної інфраструктури) розподілені за трьома групами. Це ми бачимо у графіках стабілізаційних відключень. Далі кожна група розбита на 10 підгруп або груп ліній.

Зазначено, що і групи, і підгрупи формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків. На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт.

Кожен окремий стовпчик - це група ліній. Цифра на стовпчику - це відсоток часу, протягом якого ця підгрупа ліній була зі світлом минулого тижня. Так ми бачимо, що по підгрупах відключення відбуваються досить рівномірно.

"Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, проте у місті продовжують діяти графіки відключення світла. Графіки відключень за адресою можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.

Раніше Держенергонагляд пояснив, чому у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях складна ситуація зі світлом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвідключеня світлаенергетикиЕлектроенергія