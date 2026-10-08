Різниця на літрі - до 6 гривень: які ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 8 жовтня

На українському ринку АЗС триває тенденція до подорожчання автомобільного газу. Станом на 8 жовтня одразу кілька великих мереж підняли ціни на автогаз, тоді як вартість бензину та дизеля залишається без змін.
Скільки сьогодні коштує бензин, дизель та газ на АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чергова хвиля подорожчання автогазу: Мережа WOG підняла ціну газу одразу на 1 гривню (до 47,90 грн/л). Також підвищили вартість газу мережі "Укрнафта" (+50 коп., до 43,40 грн/л) та UPG (+40 коп., до 44,90 грн/л). У мережах OKKO та SOCAR газ наразі утримується на позначці 46,90 грн/л.
Незмінні ціни на бензин та дизель: Попри зміну вартості газу, ціни на бензин та дизельне пальне у провідних мережах залишилися на рівні попереднього дня.
Ціновий розрив між мережами: Різниця між преміум-сегментом і дискаунтерами залишається суттєвою. Наприклад, звичайний бензин А-95 на SOCAR, OKKO та WOG коштує від 92,90 до 94,90 грн/л, тоді як на заправках "Укрнафта" та UPG його можна придбати по 88,90 грн/л (різниця складає до 6 гривень на літрі).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG