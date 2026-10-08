Різниця на літрі - до 6 гривень: які ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 8 жовтня

Ситуація на ринку:

Чергова хвиля подорожчання автогазу: Мережа WOG підняла ціну газу одразу на 1 гривню (до 47,90 грн/л). Також підвищили вартість газу мережі "Укрнафта" (+50 коп., до 43,40 грн/л) та UPG (+40 коп., до 44,90 грн/л). У мережах OKKO та SOCAR газ наразі утримується на позначці 46,90 грн/л.

Незмінні ціни на бензин та дизель: Попри зміну вартості газу, ціни на бензин та дизельне пальне у провідних мережах залишилися на рівні попереднього дня.

Ціновий розрив між мережами: Різниця між преміум-сегментом і дискаунтерами залишається суттєвою. Наприклад, звичайний бензин А-95 на SOCAR, OKKO та WOG коштує від 92,90 до 94,90 грн/л, тоді як на заправках "Укрнафта" та UPG його можна придбати по 88,90 грн/л (різниця складає до 6 гривень на літрі).

Фото: ціни на АЗС 8 жовтня (колаж РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 8 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 46,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 43,40 грн (+50 коп)

UPG