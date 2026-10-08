Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября

На украинском рынке АЗС продолжается тенденция к подорожанию автомобильного газа. На 8 октября сразу несколько крупных сетей подняли цены на автогаз, тогда как стоимость бензина и дизеля остается без изменений.
Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ на АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Очередная волна подорожания автогаза: Сеть WOG подняла цену на газ сразу на 1 гривну (до 47,90 грн/л). Также повысили стоимость газа сети "Укрнафта" (+50 коп. до 43,40 грн/л) и UPG (+40 коп. до 44,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR газ удерживается на отметке 46,90 грн/л.
Неизменные цены на бензин и дизель: Несмотря на изменение стоимости газа, цены на бензин и дизельное топливо в ведущих сетях остались на уровне предыдущего дня.
Ценовой разрыв между сетями: Разница между премиум-сегментом и дискаунтерами остается существенной. К примеру, обычный бензин А-95 на SOCAR, OKKO и WOG стоит от 92,90 до 94,90 грн/л, тогда как на заправках "Укрнафта" и UPG его можно приобрести по 88,90 грн/л (разница составляет до 6 гривен на литре).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG