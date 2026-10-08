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Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября

07:26 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: газ на АЗС продолжает расти в цене (Getty Images)

На украинском рынке АЗС продолжается тенденция к подорожанию автомобильного газа. На 8 октября сразу несколько крупных сетей подняли цены на автогаз, тогда как стоимость бензина и дизеля остается без изменений.

Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ на АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке:

Очередная волна подорожания автогаза: Сеть WOG подняла цену на газ сразу на 1 гривну (до 47,90 грн/л). Также повысили стоимость газа сети "Укрнафта" (+50 коп. до 43,40 грн/л) и UPG (+40 коп. до 44,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR газ удерживается на отметке 46,90 грн/л.

Неизменные цены на бензин и дизель: Несмотря на изменение стоимости газа, цены на бензин и дизельное топливо в ведущих сетях остались на уровне предыдущего дня.

Ценовой разрыв между сетями: Разница между премиум-сегментом и дискаунтерами остается существенной. К примеру, обычный бензин А-95 на SOCAR, OKKO и WOG стоит от 92,90 до 94,90 грн/л, тогда как на заправках "Укрнафта" и UPG его можно приобрести по 88,90 грн/л (разница составляет до 6 гривен на литре).

Фото: цены на АЗС 8 октября (коллаж РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 46,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн (+50 коп.)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн (+40 коп.)
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