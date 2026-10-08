Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября

Ситуация на рынке:

Очередная волна подорожания автогаза: Сеть WOG подняла цену на газ сразу на 1 гривну (до 47,90 грн/л). Также повысили стоимость газа сети "Укрнафта" (+50 коп. до 43,40 грн/л) и UPG (+40 коп. до 44,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR газ удерживается на отметке 46,90 грн/л.

Неизменные цены на бензин и дизель: Несмотря на изменение стоимости газа, цены на бензин и дизельное топливо в ведущих сетях остались на уровне предыдущего дня.

Ценовой разрыв между сетями: Разница между премиум-сегментом и дискаунтерами остается существенной. К примеру, обычный бензин А-95 на SOCAR, OKKO и WOG стоит от 92,90 до 94,90 грн/л, тогда как на заправках "Укрнафта" и UPG его можно приобрести по 88,90 грн/л (разница составляет до 6 гривен на литре).

Фото: цены на АЗС 8 октября (коллаж РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 46,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 43,40 грн (+50 коп.)

UPG