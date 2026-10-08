ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября

07:26 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября Фото: газ на АЗС продолжает расти в цене (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На украинском рынке АЗС продолжается тенденция к подорожанию автомобильного газа. На 8 октября сразу несколько крупных сетей подняли цены на автогаз, тогда как стоимость бензина и дизеля остается без изменений.

Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ на АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке:

Очередная волна подорожания автогаза: Сеть WOG подняла цену на газ сразу на 1 гривну (до 47,90 грн/л). Также повысили стоимость газа сети "Укрнафта" (+50 коп. до 43,40 грн/л) и UPG (+40 коп. до 44,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR газ удерживается на отметке 46,90 грн/л.

Неизменные цены на бензин и дизель: Несмотря на изменение стоимости газа, цены на бензин и дизельное топливо в ведущих сетях остались на уровне предыдущего дня.

Ценовой разрыв между сетями: Разница между премиум-сегментом и дискаунтерами остается существенной. К примеру, обычный бензин А-95 на SOCAR, OKKO и WOG стоит от 92,90 до 94,90 грн/л, тогда как на заправках "Укрнафта" и UPG его можно приобрести по 88,90 грн/л (разница составляет до 6 гривен на литре).

Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября
Фото: цены на АЗС 8 октября (коллаж РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 46,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн (+50 коп.)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн (+40 коп.)

Читайте также: Доллар и евро резко подешевели: курс НБУ на 8 октября и как регулятор контролирует валюту

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин
Новости
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры