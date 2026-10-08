Разница на литре - до 6 гривен: какие цены на бензин, дизель и газ на АЗС 8 октября
На украинском рынке АЗС продолжается тенденция к подорожанию автомобильного газа. На 8 октября сразу несколько крупных сетей подняли цены на автогаз, тогда как стоимость бензина и дизеля остается без изменений.
Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ на АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке:
Очередная волна подорожания автогаза: Сеть WOG подняла цену на газ сразу на 1 гривну (до 47,90 грн/л). Также повысили стоимость газа сети "Укрнафта" (+50 коп. до 43,40 грн/л) и UPG (+40 коп. до 44,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR газ удерживается на отметке 46,90 грн/л.
Неизменные цены на бензин и дизель: Несмотря на изменение стоимости газа, цены на бензин и дизельное топливо в ведущих сетях остались на уровне предыдущего дня.
Ценовой разрыв между сетями: Разница между премиум-сегментом и дискаунтерами остается существенной. К примеру, обычный бензин А-95 на SOCAR, OKKO и WOG стоит от 92,90 до 94,90 грн/л, тогда как на заправках "Укрнафта" и UPG его можно приобрести по 88,90 грн/л (разница составляет до 6 гривен на литре).
Детализация цен на АЗС 8 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 46,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 47,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 46,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 43,40 грн (+50 коп.)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн (+40 коп.)