Різниця на баку - 300 грн. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 24 вересня

На українських АЗС четвертий день поспіль утримуються стабільні ціни на пальне. Вартість бензину, дизелю та автогазу на мережевих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") залишилася без змін порівняно з попередніми днями.
Яку вартість пального тримають на стелах популярні АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Бензин А-95 (базові та євро марки)
Різниця на баку бензину між найдешевшою "Укрнафтою" та найдорожчим SOCAR становить 300 гривень.
Дизельне пальне (ДП)
Різниця на баку дизелю між "Укрнафтою" та преміальним SOCAR становить понад 300 гривень (до 305 грн на максимальній позиції).
Фото: ціни на АЗС 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"