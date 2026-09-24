Разница на баке - 300 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 24 сентября

На украинских АЗС четвертый день подряд удерживаются стабильные цены на топливо. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на сетевых АЗС (OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта") осталась без изменений по сравнению с предыдущими днями.
Какую стоимость топлива держат на стелах популярные АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Бензин А-95 (базовые и евро марки)
Разница на баке бензина между самой дешевой "Укрнафтой" и самым дорогим SOCAR составляет 300 гривен.
Дизельное топливо (ДП)
Разница на баке дизеля между "Укрнафтой" и премиальным SOCAR составляет более 300 гривен (до 305 грн. на максимальной позиции).
Фото: цены на АЗС 24 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"