Різниця на баку - 300 грн: які АЗС знизили ціни 15 серпня і чому дизель по 100 грн відміняється

Паливний ринок в Україні демонструє нові тенденції: частина мереж точково оновлює цінники, а розрив у вартості повного бака між заправками вже перевищує 300 гривень. Водночас експерти заспокоюють щодо дефіциту та скасовують лякаючі прогнози про дизель по 100 грн.
Скільки коштують бензин, дизель і газ на найбільших АЗС 15 серпня та чи варто запасатися пальним - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Аналізуючи поточні цифри, бюджетніші позиції традиційно утримує мережа "Укрнафта", де класичний А-95 пропонується по 78,90 грн, тоді як преміальні мережі на кшталт SOCAR тримають найвищу планку на ринку (де окремі позиції палива сягають майже 99 гривень за літр).
Водночас деякі оператори, зокрема WOG, точково вводять знижки на популярні види пальне (наприклад, мінус 60–90 копійок на окремі позиції).
Фото: ціни на АЗС 15 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Ось у скільки обійдеться повна заправка бензином А-95 (або базовим дизелем) залежно від мережі:
"Укрнафта" (найдоступніший варіант):
OKKO/WOG (середній ринковий сегмент):
SOCAR (преміум-сегмент):
Таким чином, різниця між найдемократичнішою мережею та преміум-заправками за один повний бак стандартного бензину становить понад 300 гривень (325 грн на бензині та 300 на дизелі).
Станом на сьогодні ситуація з цінами в найбільших мережах виглядає так:
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Ситуація на паливному ринку залишається вкрай турбулентною через глобальні чинники та внутрішні ризики. Як зазначав в коментарі РБК-Україна директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, прогнозувати щось наперед зараз надзвичайно складно, адже ціноутворення у світі залежить від подій на Близькому Сході.
"Ми вже пів року живемо в такій турбулентності, яку ніхто не може спрогнозувати. Все залежить від того, чи домовляться Штати з Іраном. Якщо буде мир - ціна може впасти дуже радикально, навіть нижче, ніж на початку іранської війни наприкінці лютого. Якщо ж ескалація триватиме - ціни знову зростатимуть через дефіцит нафти у світі", - пояснює експерт.
Водночас, за його словами, прогноз щодо дизеля по 100 грн/л на поточний місяць остаточно скасовано, і є надія, що ринок до цього показника не повернеться (якщо знову не виникне гострої напруги у відносинах США та Ірану).
За словами Куюна, локально дефіциту пального в Україні на серпень не передбачається, оскільки вітчизняні компанії законтрактувалися непогано. Проте внутрішні ризики нікуди не зникли - ворог продовжує активно атакувати склади та логістичні маршрути.
Саме тому експерт радить і приватним водіям, і державним структурам замислитися про невеликий запас на пару-трійку каністр: