Разница на баке - 300 грн: какие АЗС снизили цены 15 августа и почему дизель по 100 грн отменяется

Топливный рынок в Украине демонстрирует новые тенденции: часть сетей точечно обновляет ценники, а разрыв в стоимости полного бака между заправками уже превышает 300 гривен. В то же время эксперты успокаивают по поводу дефицита и отменяют пугающие прогнозы о дизеле по 100 грн.
Сколько стоят бензин, дизель и газ на крупнейших АЗС 15 августа и стоит ли запасаться топливом - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Анализируя текущие цифры, более бюджетные позиции традиционно удерживает сеть "Укрнафта", где классический А-95 предлагается по 78,90 грн, тогда как премиальные сети типа SOCAR держат самую высокую планку на рынке (где отдельные позиции топлива достигают почти 99 гривен за литр).
В то же время, некоторые операторы, в частности WOG, точечно вводят скидки на популярные виды топлива (например, минус 60-90 копеек на отдельные позиции).
Фото: цены на АЗС 15 августа (инфографика РБК-Украина)
Вот во сколько обойдется полная заправка бензином А-95 (или базовым дизелем) в зависимости от сети:
"Укрнафта" (самый доступный вариант):
OKKO/WOG (средний рыночный сегмент):
SOCAR (премиум-сегмент):
Таким образом, разница между самой демократичной сетью и премиум-заправками за один полный бак стандартного бензина составляет более 300 гривен (325 грн на бензине и 300 на дизеле).
По состоянию на сегодняшний день ситуация с ценами в крупнейших сетях выглядит так:
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Ситуация на топливном рынке остается крайне турбулентной из-за глобальных факторов и внутренних рисков. Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, прогнозировать что-то заранее сейчас очень сложно, ведь ценообразование в мире зависит от событий на Ближнем Востоке.
"Мы уже полгода живем в такой турбулентности, которую никто не может спрогнозировать. Все зависит от того, договорятся ли Штаты с Ираном. Если будет мир - цена может упасть очень радикально, даже ниже, чем в начале иранской войны в конце февраля. Если же эскалация будет продолжаться - цены снова будут расти из-за дефицита нефти в мире", - отмечает эксперт.
В то же время, по его словам, прогноз по дизелю по 100 грн/л на текущий месяц окончательно отменен, и есть надежда, что рынок к этому показателю не вернется (если снова не возникнет острой напряженности в отношениях США и Ирана).
По словам Куюна, локально дефицита топлива в Украине на август не предвидится, поскольку отечественные компании законтрактовались неплохо. Однако внутренние риски никуда не исчезли - враг продолжает активно атаковать склады и логистические маршруты.
Именно поэтому эксперт советует и частным водителям, и государственным структурам задуматься о небольшом запасе на пару-тройку канистр: