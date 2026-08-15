Різниця на баку - 300 грн: які АЗС знизили ціни 15 серпня і чому дизель по 100 грн відміняється

Паливний ринок в Україні демонструє нові тенденції: частина мереж точково оновлює цінники, а розрив у вартості повного бака між заправками вже перевищує 300 гривень. Водночас експерти заспокоюють щодо дефіциту та скасовують лякаючі прогнози про дизель по 100 грн.

Скільки коштують бензин, дизель і газ на найбільших АЗС 15 серпня та чи варто запасатися пальним - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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300+ грн економії на баку: Вартість заправки 50 літрів бензину А-95 коливається від 3 945 грн на "Укрнафті" до 4 270 грн на SOCAR.

Вартість заправки 50 літрів бензину А-95 коливається від 3 945 грн на "Укрнафті" до 4 270 грн на SOCAR. Знижки на АЗС: Окремі мережі, зокрема WOG, точково знизили ціни на бензин і дизель (мінус 60-90 копійок).

Окремі мережі, зокрема WOG, точково знизили ціни на бензин і дизель (мінус 60-90 копійок). Дизель по 100 грн скасовано: Експерт Сергій Куюн підтвердив, що загроза різкого стрибка цін на поточний місяць знята, а дефіциту пального не очікується.

Експерт Сергій Куюн підтвердив, що загроза різкого стрибка цін на поточний місяць знята, а дефіциту пального не очікується. Порада водіям: Фахівці радять тримати невеликий власний запас (2–3 каністри), щоб захиститися від ажіотажу в разі атак ворога на логістику.

Де зараз найвигідніше заправлятися?

Аналізуючи поточні цифри, бюджетніші позиції традиційно утримує мережа "Укрнафта", де класичний А-95 пропонується по 78,90 грн, тоді як преміальні мережі на кшталт SOCAR тримають найвищу планку на ринку (де окремі позиції палива сягають майже 99 гривень за літр).

Водночас деякі оператори, зокрема WOG, точково вводять знижки на популярні види пальне (наприклад, мінус 60–90 копійок на окремі позиції).

Фото: ціни на АЗС 15 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки коштує заправити повний бак на 50 літрів?

Ось у скільки обійдеться повна заправка бензином А-95 (або базовим дизелем) залежно від мережі:

"Укрнафта" (найдоступніший варіант):

Бензин А-95 (78,90 грн/л) - 3 945 грн за повний бак.

Дизпаливо (89,90 грн/л) - 4 495 грн.

OKKO/WOG (середній ринковий сегмент):

Бензин А-95 Євро (82,90 грн/л) - 4 145 грн за повний бак.

Дизпаливо Євро (93,90 грн/л) - 4 695 грн.

SOCAR (преміум-сегмент):

Бензин А-95 (85,40 грн/л) - 4 270 грн за повний бак.

Дизпаливо NANO (95,90 грн/л) - 4 795 грн.

Таким чином, різниця між найдемократичнішою мережею та преміум-заправками за один повний бак стандартного бензину становить понад 300 гривень (325 грн на бензині та 300 на дизелі).

Станом на сьогодні ситуація з цінами в найбільших мережах виглядає так:

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 рн (-60 коп)

ДП Mustang: 96,90 грн (-90 коп)

ДП Євро-5: 93,90 грн (-90 коп)

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДП (Energy): 91,90 грн

ДП: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Чому скасовується дизель по 100 і чого чекати від цін далі: пояснення експерта

Ситуація на паливному ринку залишається вкрай турбулентною через глобальні чинники та внутрішні ризики. Як зазначав в коментарі РБК-Україна директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, прогнозувати щось наперед зараз надзвичайно складно, адже ціноутворення у світі залежить від подій на Близькому Сході.

"Ми вже пів року живемо в такій турбулентності, яку ніхто не може спрогнозувати. Все залежить від того, чи домовляться Штати з Іраном. Якщо буде мир - ціна може впасти дуже радикально, навіть нижче, ніж на початку іранської війни наприкінці лютого. Якщо ж ескалація триватиме - ціни знову зростатимуть через дефіцит нафти у світі", - пояснює експерт.

Водночас, за його словами, прогноз щодо дизеля по 100 грн/л на поточний місяць остаточно скасовано, і є надія, що ринок до цього показника не повернеться (якщо знову не виникне гострої напруги у відносинах США та Ірану).

Що з дефіцитом і чи варто купувати пальне про запас?

За словами Куюна, локально дефіциту пального в Україні на серпень не передбачається, оскільки вітчизняні компанії законтрактувалися непогано. Проте внутрішні ризики нікуди не зникли - ворог продовжує активно атакувати склади та логістичні маршрути.

Саме тому експерт радить і приватним водіям, і державним структурам замислитися про невеликий запас на пару-трійку каністр: