Різниця на баку - 275 грн. Скільки коштують бензин, дизель та газ 25 липня

Українські автозаправні станції продовжують оновлювати цінники. Провідні мережі переглянули вартість окремих видів пального у бік зростання, а різниця при заправці повного бака між найдешевшими та найдорожчими АЗС сягає 275 гривень.
Скільки коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Фото: ціни на пальне 25 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Розрахунок вартості заправки 50 літрів базового бензину А-95 (або його євро-аналога) у різних мережах:
Яка різниця в ціні?
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) становить 275 гривень.