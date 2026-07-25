Разница на баке - 275 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июля

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Динамика рынка: Операторы продолжают точечно поднимать цены - в частности, зафиксировано очередное подорожание евро-бензина и дизеля в отдельных сетях (на 60 коп. - 1,10 грн/л).

Операторы продолжают точечно поднимать цены - в частности, зафиксировано очередное подорожание евро-бензина и дизеля в отдельных сетях (на 60 коп. - 1,10 грн/л). Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно).

Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно). Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигают отметок выше 85-95 грн/л.

Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигают отметок выше 85-95 грн/л. Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3995 грн, тогда как в сети SOCAR - в 4270 грн. Разница составляет 275 грн.

Фото: цены на топливо 25 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 91,90 грн

ДТ Евро: 88,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн (+60 коп)

ДТ Mustang: 90,40 грн

ДТ Евро-5: 87,40 грн. 88,50 (+1,1 грн.)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 93,90 грн

ДТ NANO: 90,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 86,90 грн

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 85,90 грн

ДТ: 83,90 грн

Газ: 39,90 грн

Экономическая справка: сколько стоит полный бак (50 литров)?

Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:

Укрнафтв: 3 995 грн

3 995 грн OKKO: 4 145 грн

4 145 грн WOG: 4 175 грн

4 175 грн SOCAR: 4 270 грн

Какая разница в цене?

При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью (Укрнафта) и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.