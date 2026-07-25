Разница на баке - 275 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июля

Украинские автозаправочные станции продолжают обновлять ценники. Ведущие сети пересмотрели стоимость отдельных видов горючего в сторону роста, а разница при заправке полного бака между самыми дешевыми и дорогими АЗС составляет 275 гривен.
Сколько стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Фото: цены на топливо 25 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:
Какая разница в цене?
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью (Укрнафта) и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.