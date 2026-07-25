RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Разница на баке - 275 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июля

09:22 25.07.2026 Сб
2 мин
Цены на топливо продолжают расти
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит бензин на АЗС 25 июля (коллаж РБК-Украина)

Украинские автозаправочные станции продолжают обновлять ценники. Ведущие сети пересмотрели стоимость отдельных видов горючего в сторону роста, а разница при заправке полного бака между самыми дешевыми и дорогими АЗС составляет 275 гривен.

Сколько стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Динамика рынка: Операторы продолжают точечно поднимать цены - в частности, зафиксировано очередное подорожание евро-бензина и дизеля в отдельных сетях (на 60 коп. - 1,10 грн/л).
  • Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно).
  • Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигают отметок выше 85-95 грн/л.
  • Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3995 грн, тогда как в сети SOCAR - в 4270 грн. Разница составляет 275 грн.

Фото: цены на топливо 25 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 91,90 грн
  • ДТ Евро: 88,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн (+60 коп)
  • ДТ Mustang: 90,40 грн
  • ДТ Евро-5: 87,40 грн. 88,50 (+1,1 грн.)
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,90 грн
  • ДТ NANO: 90,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 85,90 грн
  • ДТ: 83,90 грн
  • Газ: 39,90 грн

Экономическая справка: сколько стоит полный бак (50 литров)?

Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:

  • Укрнафтв: 3 995 грн
  • OKKO: 4 145 грн
  • WOG: 4 175 грн
  • SOCAR: 4 270 грн

Какая разница в цене?

При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью (Укрнафта) и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензинАЗС