Різниця на баку - 275 грн. Скільки коштують бензин, дизель та газ 25 липня
09:22 25.07.2026 Сб
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Ціни на паливо продовжують зростати
Фото: скільки коштує бензин на АЗС 25 липня (колаж РБК-Україна)
Українські автозаправні станції продовжують оновлювати цінники. Провідні мережі переглянули вартість окремих видів пального у бік зростання, а різниця при заправці повного бака між найдешевшими та найдорожчими АЗС сягає 275 гривень.
Скільки коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Динаміка ринку: Оператори продовжують точково підіймати ціни - зокрема, зафіксовано чергове здорожчання євро-бензину та дизелю в окремих мережах (на 60 коп. - 1,10 грн/л).
- Найвигідніші пропозиції: Найнижчу вартість стандартного бензину А-95 та дизеля утримує мережа "Укрнафта" (79,90 грн та 83,90 грн за літр відповідно).
- Найвищі ціни: Преміальні мережі (SOCAR, OKKO, WOG) утримують найвищі цінники, де бензин та дизель сягають позначок вище 85–95 грн/л.
- Різниця на повному баку: Заправка 50 літрів бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3 995 грн, тоді як у мережі SOCAR - у 4 270 грн. Різниця складає 275 грн.
Фото: ціни на пальне 25 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 91,90 грн
- ДП Євро: 88,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн (+60 коп)
- ДП Mustang: 90,40 грн
- ДП Євро-5: 87,40 грн 88,50 (+1,1 грн)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 93,90 грн
- ДП NANO: 90,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 85,90 грн
- ДП: 83,90 грн
- Газ: 39,90 грн
Економічна довідка: скільки коштує повний бак (50 л)?
Розрахунок вартості заправки 50 літрів базового бензину А-95 (або його євро-аналога) у різних мережах:
- Укрнафта: 3 995 грн
- OKKO: 4 145 грн
- WOG: 4 175 грн
- SOCAR: 4 270 грн
Яка різниця в ціні?
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) становить 275 гривень.