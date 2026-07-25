Різниця на баку - 275 грн. Скільки коштують бензин, дизель та газ 25 липня

Фото: скільки коштує бензин на АЗС 25 липня (колаж РБК-Україна)

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Українські автозаправні станції продовжують оновлювати цінники. Провідні мережі переглянули вартість окремих видів пального у бік зростання, а різниця при заправці повного бака між найдешевшими та найдорожчими АЗС сягає 275 гривень.

Скільки коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.