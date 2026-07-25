Разница на баке - 275 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июля

Фото: сколько стоит бензин на АЗС 25 июля (коллаж РБК-Украина)

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Украинские автозаправочные станции продолжают обновлять ценники. Ведущие сети пересмотрели стоимость отдельных видов горючего в сторону роста, а разница при заправке полного бака между самыми дешевыми и дорогими АЗС составляет 275 гривен.

Сколько стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.