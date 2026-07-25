Разница на баке - 275 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июля
09:22 25.07.2026 Сб
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Цены на топливо продолжают расти
Фото: сколько стоит бензин на АЗС 25 июля (коллаж РБК-Украина)
Украинские автозаправочные станции продолжают обновлять ценники. Ведущие сети пересмотрели стоимость отдельных видов горючего в сторону роста, а разница при заправке полного бака между самыми дешевыми и дорогими АЗС составляет 275 гривен.
Сколько стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Динамика рынка: Операторы продолжают точечно поднимать цены - в частности, зафиксировано очередное подорожание евро-бензина и дизеля в отдельных сетях (на 60 коп. - 1,10 грн/л).
- Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно).
- Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигают отметок выше 85-95 грн/л.
- Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3995 грн, тогда как в сети SOCAR - в 4270 грн. Разница составляет 275 грн.
Фото: цены на топливо 25 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 91,90 грн
- ДТ Евро: 88,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн (+60 коп)
- ДТ Mustang: 90,40 грн
- ДТ Евро-5: 87,40 грн. 88,50 (+1,1 грн.)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 93,90 грн
- ДТ NANO: 90,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 85,90 грн
- ДТ: 83,90 грн
- Газ: 39,90 грн
Экономическая справка: сколько стоит полный бак (50 литров)?
Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:
- Укрнафтв: 3 995 грн
- OKKO: 4 145 грн
- WOG: 4 175 грн
- SOCAR: 4 270 грн
Какая разница в цене?
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью (Укрнафта) и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.