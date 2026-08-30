Різниця на баку - 250 грн. Скільки коштує бензин та дизель на АЗС 30 серпня

Діапазон цін на бензин А-95: Найнижчу ціну на стандартний А-95 пропонує "Укрнафта" (78,90 грн), тоді як на OKKO, WOG та SOCAR вартість коливається в межах 82,90-83,90 грн. Покращені марки (Pulls 95, Mustang, NANO 95) коштують від 85,90 до 86,90 грн.

Ситуація з дизельним пальним (ДП): Стандартне дизпаливо коштує від 89,90 грн на "Укрнафті" до 94,90 грн на SOCAR. Преміальне ДП тримається на позначках від 91,90 грн ("Укрнафта") до 97,90 грн (SOCAR).

Вартість автогазу: Найдешевше газ можна придбати на "Укрнафті" (42,90 грн). На WOG ціна становить 44,50 грн, а на OKKO та SOCAR - 44,90 грн.

Преміальний бензин (100-й): Брендове високооктанове пальне на OKKO, SOCAR та WOG пропонується за ціною від 92,90 грн (WOG) до 93,90 грн (OKKO, SOCAR).

Фото: ціни на АЗС 30 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 серпня, неділя

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Євро: 83,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДП (Energy): 91,90 грн

ДП: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Скільки коштує повний бак?

Розрахунок для 50-літрового бака бензину А-95: Повна заправка стандартним А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3945 грн (78,90 грн/л). У мережах OKKO та SOCAR такий самий об'єм коштуватиме 4195 грн (83,90 грн/л), а на WOG - 4145 грн (82,90 грн/л). Ріниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить 250 грн.

Економія на автогазі (50 літрів): Заправка газом на "Укрнафті" коштуватиме 2145 грн (42,90 грн/л). На WOG повний бак обійдеться у 2225 грн (44,50 грн/л), а на OKKO та SOCAR - у 2245 грн (44,90 грн/л). Максимальна різниця сягає 100 грн.

Витрати на преміальний дизель (50 літрів): Стандартне ДП на "Укрнафті" коштує 4495 грн (89,90 грн/л), тоді як на SOCAR за 50 літрів доведеться віддати 4745 грн (94,90 грн/л). Переплата на баку становить 250 грн.