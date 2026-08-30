Разница на баке - 250 грн. Сколько стоит бензин и дизель на АЗС 30 августа

Диапазон цен на бензин А-95: Самую низкую цену на стандартный А-95 предлагает "Укрнафта" (78,90 грн), тогда как на OKKO, WOG и SOCAR стоимость колеблется в пределах 82,90-83,90 грн. Улучшенные марки (Pulls 95, Mustang, NANO 95) стоят от 85,90 до 86,90 грн.

Ситуация с дизельным топливом: Стандартное дизтопливо стоит от 89,90 грн на "Укрнафте" до 94,90 грн на SOCAR. Премиальное ДТ держится на отметках от 91,90 грн ("Укрнафта") до 97,90 грн (SOCAR).

Стоимость автогаза: Дешевле всего газ можно приобрести на "Укрнафте" (42,90 грн). На WOG цена составляет 44,50 грн, а на OKKO и SOCAR - 44,90 грн.

Премиальный бензин (100): Брендовое высокооктановое топливо на OKKO, SOCAR и WOG предлагается по цене от 92,90 грн (WOG) до 93,90 грн (OKKO, SOCAR).

Фото: цены на АЗС 30 августа (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 августа, воскресенье

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Евро: 83,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Сколько стоит полный бак?

Расчет для 50-литрового бака бензина А-95: Полная заправка стандартным А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3945 грн (78,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR такой же объем будет стоить 4195 грн (83,90 грн/л), а на WOG - 4145 грн (82,90 грн/л). Разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 250 грн.

Экономия на автогазе (50 литров): Заправка газом на "Укрнафте" обойдется в 2145 грн (42,90 грн/л). На WOG полный бак обойдется в 2225 грн (44,50 грн/л), а на OKKO и SOCAR - в 2245 грн (44,90 грн/л). Максимальная разница достигает 100 грн.

Расходы на премиальный дизель (50 литров): Стандартное ДТ на "Укрнафте" стоит 4495 грн (89,90 грн/л), в то время как на SOCAR за 50 литров придется отдать 4745 грн (94,90 грн/л). Переплата по баку составляет 250 грн.