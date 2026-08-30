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Різниця на баку - 250 грн. Скільки коштує бензин та дизель на АЗС 30 серпня

16:58 30.08.2026 Нд
2 хв
Де найнижчі ціни і скільки переплачують водії?
aimg Ірина Гамерська
Різниця на баку - 250 грн. Скільки коштує бензин та дизель на АЗС 30 серпня Фото: скільки коштує бензин та дизель 30 серпня (колаж РБК-Україна)
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Ціни на українських АЗС станом на неділю, 30 серпня, демонструють помітну різницю між мережами. Найдешевше пальне традиційно пропонує "Укрнафта", тоді як преміальні заправки тримають вищу цінову планку.

Де саме можна заощадити на повному баку та скільки коштує бензин, дизель і автогаз на популярних мережах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Діапазон цін на бензин А-95: Найнижчу ціну на стандартний А-95 пропонує "Укрнафта" (78,90 грн), тоді як на OKKO, WOG та SOCAR вартість коливається в межах 82,90-83,90 грн. Покращені марки (Pulls 95, Mustang, NANO 95) коштують від 85,90 до 86,90 грн.

Ситуація з дизельним пальним (ДП): Стандартне дизпаливо коштує від 89,90 грн на "Укрнафті" до 94,90 грн на SOCAR. Преміальне ДП тримається на позначках від 91,90 грн ("Укрнафта") до 97,90 грн (SOCAR).

Вартість автогазу: Найдешевше газ можна придбати на "Укрнафті" (42,90 грн). На WOG ціна становить 44,50 грн, а на OKKO та SOCAR - 44,90 грн.

Преміальний бензин (100-й): Брендове високооктанове пальне на OKKO, SOCAR та WOG пропонується за ціною від 92,90 грн (WOG) до 93,90 грн (OKKO, SOCAR).

Різниця на баку - 250 грн. Скільки коштує бензин та дизель на АЗС 30 серпня

Фото: ціни на АЗС 30 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 серпня, неділя

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 83,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

Скільки коштує повний бак?

Розрахунок для 50-літрового бака бензину А-95: Повна заправка стандартним А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3945 грн (78,90 грн/л). У мережах OKKO та SOCAR такий самий об'єм коштуватиме 4195 грн (83,90 грн/л), а на WOG - 4145 грн (82,90 грн/л). Ріниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією становить 250 грн.

Економія на автогазі (50 літрів): Заправка газом на "Укрнафті" коштуватиме 2145 грн (42,90 грн/л). На WOG повний бак обійдеться у 2225 грн (44,50 грн/л), а на OKKO та SOCAR - у 2245 грн (44,90 грн/л). Максимальна різниця сягає 100 грн.

Витрати на преміальний дизель (50 літрів): Стандартне ДП на "Укрнафті" коштує 4495 грн (89,90 грн/л), тоді як на SOCAR за 50 літрів доведеться віддати 4745 грн (94,90 грн/л). Переплата на баку становить 250 грн.

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