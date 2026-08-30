Разница на баке - 250 грн. Сколько стоит бензин и дизель на АЗС 30 августа

Цены на украинских АЗС по состоянию на воскресенье, 30 августа, показывают заметную разницу между сетями. Дешевое топливо традиционно предлагает "Укрнафта", тогда как премиальные заправки держат более высокую ценовую планку.

Где именно можно сэкономить на полном баке и сколько стоит бензин, дизель и автогаз в популярных сетях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Диапазон цен на бензин А-95: Самую низкую цену на стандартный А-95 предлагает "Укрнафта" (78,90 грн), тогда как на OKKO, WOG и SOCAR стоимость колеблется в пределах 82,90-83,90 грн. Улучшенные марки (Pulls 95, Mustang, NANO 95) стоят от 85,90 до 86,90 грн.

Ситуация с дизельным топливом: Стандартное дизтопливо стоит от 89,90 грн на "Укрнафте" до 94,90 грн на SOCAR. Премиальное ДТ держится на отметках от 91,90 грн ("Укрнафта") до 97,90 грн (SOCAR).

Стоимость автогаза: Дешевле всего газ можно приобрести на "Укрнафте" (42,90 грн). На WOG цена составляет 44,50 грн, а на OKKO и SOCAR - 44,90 грн.

Премиальный бензин (100): Брендовое высокооктановое топливо на OKKO, SOCAR и WOG предлагается по цене от 92,90 грн (WOG) до 93,90 грн (OKKO, SOCAR).

Фото: цены на АЗС 30 августа (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 августа, воскресенье

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Евро: 83,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Сколько стоит полный бак?

Расчет для 50-литрового бака бензина А-95: Полная заправка стандартным А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3945 грн (78,90 грн/л). В сетях OKKO и SOCAR такой же объем будет стоить 4195 грн (83,90 грн/л), а на WOG - 4145 грн (82,90 грн/л). Разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет 250 грн.

Экономия на автогазе (50 литров): Заправка газом на "Укрнафте" обойдется в 2145 грн (42,90 грн/л). На WOG полный бак обойдется в 2225 грн (44,50 грн/л), а на OKKO и SOCAR - в 2245 грн (44,90 грн/л). Максимальная разница достигает 100 грн.

Расходы на премиальный дизель (50 литров): Стандартное ДТ на "Укрнафте" стоит 4495 грн (89,90 грн/л), в то время как на SOCAR за 50 литров придется отдать 4745 грн (94,90 грн/л). Переплата по баку составляет 250 грн.