Різниця на баку - 225 грн. Які ціни на бензин та дизель встановили АЗС 18 серпня

Ринок пального в Україні тимчасово стабілізувався, а окремі мережі навіть знизили цінники на бензин. Проте експерт попереджає про нові ризики, які можуть скоригувати вартість на заправках найближчим часом.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС 18 серпня, де сьогодні бензин подешевшав та що може вплинути на ціну найближчим часом - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Зниження цін: Мережа SOCAR знизила вартість основних марок пального (бензини NANO 100, NANO 95 та А-95) одразу на 2 гривні за літр.
Поточні цінники: Бензин А-95 на провідних заправках (OKKO, WOG, SOCAR) тримається в межах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафті" - 78,90 грн/л). Дизпальне коштує від 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - від 42,90 до 44,50 грн/л.
Різниця між мережами:
Для прикладу розрахуємо вартість заправки стандартного бака об'ємом 50 літрів бензином А-95 та дизелем у різних мережах:
"Укрнафта":
OKKO/WOG:
SOCAR:
Таким чином, різниця між найдорожчим та бюджетним бензином складає 225 грн на баку, а в дизелі на 300 грн.
Фото: ціни на АЗС 18 серпня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Як розповів у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, ринок пального наразі зафіксувався, проте прогнозувати ситуацію до кінця серпня складно через його волатильність і можливі сплески.
За його словами, зараз спостерігається фіксація цін із невеликою можливістю для їх зниження, але це залежить від кількох чинників:
Логістика та погода: Ситуація на Дунаї та можливість збільшити постачання через нього чи через південний напрямок.
Фактор США: Початок штормового сезону, який зазвичай припадає на вересень, але іноді стартує наприкінці серпня й триває до жовтня. Якщо урагани скоротять відвантаження до Європи, це може різко підняти котирування в Європі, а згодом і в Україні.
Близький Схід: Ситуація навколо Ормузької протоки вже не має критичного впливу на ціноутворення, оскільки ринок до неї адаптувався, а Саудівська Аравія та ОАЕ використовують альтернативні нафтопроводи й маршрути.
Водночас загрозу для цін можуть становити потенційні удари по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії чи нафтових родовищах. А от щодо короткострокових перспектив по Ірану - якихось різких змін ринок наразі не очікує.