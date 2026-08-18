Різниця на баку - 225 грн. Які ціни на бензин та дизель встановили АЗС 18 серпня

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Тимчасова стабілізація: На ринку пального спостерігається фіксація цін після попередніх коливань, проте прогнозувати ситуацію до кінця серпня складно через загальну волатильність.

На ринку пального спостерігається фіксація цін після попередніх коливань, проте прогнозувати ситуацію до кінця серпня складно через загальну волатильність. Зниження від SOCAR: Мережа знизила вартість основних марок пального (бензини NANO 100, NANO 95 та А-95) одразу на 2 гривні за літр.

Мережа знизила вартість основних марок пального (бензини NANO 100, NANO 95 та А-95) одразу на 2 гривні за літр. Поточні цінники: Бензин А-95 на провідних заправках тримається в межах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафті" - 78,90 грн/л), дизпальне коштує від 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - від 42,90 до 44,50 грн/л.

Бензин А-95 на провідних заправках тримається в межах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафті" - 78,90 грн/л), дизпальне коштує від 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - від 42,90 до 44,50 грн/л. Різниця на заправці повного бака (50 літрів): Заправити бензин А-95 в "Укрнафті" коштує 3 945 грн, тоді як на OKKO/WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн (різниця між найдорожчим та бюджетним варіантом становить 225 грн на баку, а в дизелі - 300 грн).

Заправити бензин А-95 в "Укрнафті" коштує 3 945 грн, тоді як на OKKO/WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн (різниця між найдорожчим та бюджетним варіантом становить 225 грн на баку, а в дизелі - 300 грн). Головні ризики: Подальша вартість пального залежатиме від логістики на Дунаї, початку штормового сезону у США та ситуації з безпекою на Близькому Сході.

Що змінилося на ринку пального та різниця на цінниках

Зниження цін: Мережа SOCAR знизила вартість основних марок пального (бензини NANO 100, NANO 95 та А-95) одразу на 2 гривні за літр.

Поточні цінники: Бензин А-95 на провідних заправках (OKKO, WOG, SOCAR) тримається в межах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафті" - 78,90 грн/л). Дизпальне коштує від 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - від 42,90 до 44,50 грн/л.

Різниця між мережами:

Найвигідніші цінники на базовий бензин А-95 традиційно утримує "Укрнафта" (78,90 грн/л), тоді як на OKKO та WOG він коштує 82,90 грн/л (на 4 гривні дорожче). У мережі SOCAR після зниження ціна становить 83,40 грн/л.

Преміальні сойти бензину (100-й бензин або Pulls/NANO 100) на заправках OKKO та WOG коштують 92,90 грн/л, а на SOCAR - 93,40 грн/л.

У сегменті дизпалива цінники коливаються від 89,90 грн/л (звичайний ДТ в "Укрнафті") до 98,90 грн/л (преміальний ДТ NANO Extro в SOCAR), а різниця між звичайним та брендованим дизелем у межах однієї мережі становить від 2 до 3 гривень на літрі.

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)

Для прикладу розрахуємо вартість заправки стандартного бака об'ємом 50 літрів бензином А-95 та дизелем у різних мережах:

"Укрнафта":

Бензин А-95 (78,90 грн/л) - 3 945 грн

Дизпальне (89,90 грн/л) - 4 495 грн

OKKO/WOG:

Бензин А-95 Євро (82,90 грн/л) - 4 145 грн

Дизпальне Євро (93,90 грн/л) - 4 695 грн

SOCAR:

Бензин А-95 (83,40 грн/л) - 4 170 грн

Дизпальне NANO (95,90 грн/л) - 4 795 грн

Таким чином, різниця між найдорожчим та бюджетним бензином складає 225 грн на баку, а в дизелі на 300 грн.

Фото: ціни на АЗС 18 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Актуальні ціни на АЗС сьогодні

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,40 грн (-2 грн)

Бензин NANO 95: 86,40 грн (-2 грн)

Бензин А-95: 83,40 грн (-2 грн)

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Чого чекати на ринку до кінця серпня

Як розповів у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, ринок пального наразі зафіксувався, проте прогнозувати ситуацію до кінця серпня складно через його волатильність і можливі сплески.

За його словами, зараз спостерігається фіксація цін із невеликою можливістю для їх зниження, але це залежить від кількох чинників:

Логістика та погода: Ситуація на Дунаї та можливість збільшити постачання через нього чи через південний напрямок.

Фактор США: Початок штормового сезону, який зазвичай припадає на вересень, але іноді стартує наприкінці серпня й триває до жовтня. Якщо урагани скоротять відвантаження до Європи, це може різко підняти котирування в Європі, а згодом і в Україні.

Близький Схід: Ситуація навколо Ормузької протоки вже не має критичного впливу на ціноутворення, оскільки ринок до неї адаптувався, а Саудівська Аравія та ОАЕ використовують альтернативні нафтопроводи й маршрути.

Водночас загрозу для цін можуть становити потенційні удари по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії чи нафтових родовищах. А от щодо короткострокових перспектив по Ірану - якихось різких змін ринок наразі не очікує.