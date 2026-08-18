Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа

Рынок топлива в Украине временно стабилизировался, а некоторые сети даже снизили ценники на бензин. Однако эксперт предупреждает о новых рисках, которые могут скорректировать стоимость на заправках в ближайшее время.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 18 августа, где бензин сегодня подешевел и что может повлиять на цену в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Снижение цен: Сеть SOCAR снизила стоимость основных марок горючего (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.
Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках (OKKO, WOG, SOCAR) держится в пределах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафты" - 78,90 грн/л). Дизпальное стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 до 44,50 грн/л.
Разница между сетями:
Для примера рассчитаем стоимость заправки стандартного бака объемом 50 литров бензином А-95 и дизелем в разных сетях:
"Укрнафта":
OKKO/WOG:
SOCAR:
Таким образом, разница между самым дорогим и бюджетным бензином составляет 225 грн на баке, а в дизеле на 300 грн.
Фото: цены на АЗС 18 августа (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, рынок топлива сейчас зафиксировался, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за его волатильности и возможных всплесков.
По его словам, сейчас наблюдается фиксация цен с небольшой возможностью для снижения, но это зависит от нескольких факторов:
Логистика и погода: Ситуация на Дунае и возможность увеличить поставки через него или южное направление.
Фактор США: Начало штормового сезона, обычно приходится на сентябрь, но иногда стартует в конце августа и продолжается до октября. Если ураганы сократят отгрузку в Европу, это может резко поднять котировки в Европе, а затем и в Украине.
Ближний Восток: Ситуация вокруг Ормузского пролива уже не имеет критического влияния на ценообразование, поскольку рынок к нему адаптировался, а Саудовская Аравия и ОАЭ используют альтернативные нефтепроводы и маршруты.
В то же время угроза цен может представлять потенциальные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или нефтяным месторождениям. А вот относительно краткосрочных перспектив по Ирану - каких-то резких изменений рынок пока не ожидает.