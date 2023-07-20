З різницею у кілька днів. США готують новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати мають намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України за повідомленням про передачу озброєння і техніки на суму 1,3 млрд доларів, про яку було оголошено в середу, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел у Білому домі, пакет військової допомоги на 400 млн доларів допоможе розвинути контрнаступ України.

Як повідомляє CNN, посилаючись на двох анонімних чиновників, до другого пакету допомоги за кілька днів увійдуть:

ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;

ракети для HIMARS;

ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;

артилерійські снаряди.

Джерела в Пентагоні також підтвердили, що зміст нового пакету військової допомоги ще до кінця не узгоджений і уточнюється, але оголосити про нього можуть уже до кінця поточного тижня.

Передача військової допомоги від США Україні

Сполучені Штати з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надають Україні різносторонню допомогу.

Так, учора стало відомо, що США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.

До попереднього пакету військової допомоги від США також увійшли касетні снаряди, про надання яких Україна просила кілька місяців тому. Їх уже доправили на територію нашої країни.