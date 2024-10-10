У різних регіонах України розцвітають плодові дерева. Як це вплине на врожай

Чому цвітуть дерева восени

У жовтні у Києві спостерігають цвітіння каштанів та деяких плодових дерев, а на Одещині зацвів бузок. У кінці вересня в Чернігові та на Волині зацвіли акація, бузок, каштани. Також осіннє цвітіння зафіксували на Херсонщині та Черкащині. Користувачі Facebook з різних куточків України діляться відповідними фото.

Експерти пояснюють це явище високими, як для осені, температурами повітря і посухою. Це викликає стрес у рослин, у них починається активний рух соку у стовбурі, тому вони викидають цвіт.

"Зазвичай на утворення таких несвоєчасних квіток дерево дарма витрачає поживні речовини. Вторинне цвітіння у таких випадках може призвести до загального послаблення і навіть загибелі рослин у зимовий період", – пояснює доктор біологічних наук Іван Русєв, працівник Національного природного парку "Тузлівські лимани".

Дерева розцвіли восени (скриншот)

Науковець також додає, що вторинне цвітіння у плодових культур не буває масовим, розпускаються лише поодинокі суцвіття.

"Але в цьому році рослини зазнали впливу спекотного літа. І такі суцвіття з’явились на диких грушах у Національному природному парку "Тузлівські лимани" доволі часто вздовж лиману Карачаус", – додає Русєв.

Цвітіння дерев фіксують у різних регіонах країни (скриншот)

Як це вплине на врожай

"Склались екстремальні кліматичні умови – засуха і високі температури. Фенологічні процеси (процеси в природі, що пов'язані зі змінами пір року –Ред.) розпочалися набагато раніше. І звичайно це негативно вплине на майбутній врожай, оскільки йде виснаження дерев", – заявила кандидат сільськогосподарських наук, вчений секретар Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Неля Мойсейченко.

При цьому вона зазначила, що цієї осени не спостерігається аномального цвітіння плодових дерев.

"У садах Інституту дерева не цвітуть, ми не спостерігаємо зараз такого явища у себе. Переважно цвітіння є у містах, присадибних ділянках, де є найбільший вплив сонця і дерева прогрівались", – розповіла науковиця.

Додамо, що осінній цвіт часто називають "цвітом смерті", бо начебто після нього рослина гине. Втім, Мойсейченко зазначила, що це не завжди призводить до загибелі дерева. Також вона наголосила, що неможливо штучно зупинити осіннє цвітіння, аби вберегти свій сад.

Осінній цвіт диких грушок у Тузлівських лиманах (фото: Facebook/Ivan Rusev)