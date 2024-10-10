В разных регионах Украины расцветают плодовые деревья. Как это повлияет на урожай

Почему цветут деревья осенью

В октябре в Киеве наблюдают цветение каштанов и некоторых плодовых деревьев, а в Одесской области зацвела сирень. В конце сентября в Чернигове и на Волыни зацвели акация, сирень, каштаны. Также осеннее цветение зафиксировали в Херсонской и Черкасской областях. Пользователи Facebook из разных уголков Украины делятся соответствующими фото.

Эксперты объясняют это явление высокими, как для осени, температурами воздуха и засухой. Это вызывает стресс у растений, у них начинается активное сокодвижение в стволе и они выбрасывают цвет.

"Обычно на образование таких несвоевременных цветков дерево зря тратит питательные вещества. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению и даже гибели растений в зимний период", – объясняет доктор биологических наук Иван Русев, работник Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Деревья расцвели осенью (скриншот)

Ученый также добавляет, что вторичное цветение у плодовых культур не бывает массовым, распускаются лишь единичные соцветия.

"Но в этом году растения испытали влияние жаркого лета. И такие соцветия появились на диких грушах в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" довольно часто вдоль лимана Карачаус", – добавляет Русев.

Цветение деревьев фиксируют в разных регионах страны (скриншот)

Как это повлияет на урожай

"Сложились экстремальные климатические условия – засуха и высокие температуры. Фенологические процессы (процессы в природе, связанные с изменениями времен года – Ред.) начались гораздо раньше. И конечно это негативно повлияет на будущий урожай, поскольку идет истощение деревьев", – заявила кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Неля Моисейченко.

При этом она отметила, что в эту осень не наблюдается аномального цветения плодовых деревьев.

"В садах Института деревья не цветут, мы не наблюдаем сейчас такого явления у себя. Преимущественно цветение есть в городах, приусадебных участках, где большее всего было влияние солнца и деревья прогревались", – рассказала ученая.

Добавим, что осенний цвет часто называют "цветом смерти", потому что будто после него растения погибают. Но Моисейченко отметила, что это не всегда приводит к гибели дерева. Также она подчеркнула, что невозможно искусственно остановить осеннее цветение, чтобы уберечь свой сад.

Осеннее цветение диких грушек в Тузловских лиманах (фото: Facebook/Ivan Rusev)