Різкі перепади "плюсів" і не лише. Детальний прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 16 вересня

У понеділок, 16 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській області та на Закарпатті.

На решті території мінлива хмарність без істотних опадів.

Вдень температурні показники будуть різко відрізнятись в залежності від регіону і коливатимуться в досить широких межах +16...+28 градусів. Наприклад +16 вдень термометри покажуть в Закарпатській області, а максимальні +28 градусів, наприклад, будуть на півдні (окрім Одеської області), на сході, на півночі

Нічні "плюси" будуть поводитись подібним чином, в межах +8...+21 градусів. При цьому, мінімальні +8 можливі на Прикарпатті та у Чернівецькій області, а +21 - в Донецькій області.

В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів вдень +26...+28 градусів, вночі +16...+18.

Погода в Україні 16 вересня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 17 вересня

У вівторок, 17 вересня, дощі пройдуть в Одеській. Миколаївській. Чернівецькій. Івано-Франківській області та в Криму. На решті території без істотних опадів.

Вдень температурні показники коливатимуться +20...+26 градусів. В Києві буде без істотних опадів, вдень+24...+26 градусів.

Вночі показники температури знову будуть досить різними, в залежності від області. Наприклад, на Закарпатті та Прикарпатті можливі мінімальні +9 градусів, а в Луганській області - рекордні +20. В Києві вночі очікуються +13...+15 градусів.

Погода в Україні 17 вересня (meteo.gov.ua)

Середа, 18 вересня

В середу, 18 вересня на території України буде невелика хмарність, без істотних опадів

Денні показники термометрів буде в межах +21...+26 градусів. Найхолодніше вдень буде на заході, а найтепліше, +26 градусів, варто очікувати в Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях.

Вночі, третій день поспіль, варто очікувати +9…+19 градусів, в залежності від області. Знову ж таки найхолодніше, мінімально +9, буде на заході, а +19 градусів вночі ймовірні в Донецькій області.

В Києві буде без істотних опадів, вдень +24...+26 градусів, вночі +13...+15.

Погода в Україні 18 вересня (meteo.gov.ua)

Четвер, 19 вересня

У четвер, 19 вересня, опадів не очікується.

Вночі температура може впасти до мінімальних +10 градусів не лише у західних областях (Рівненська, Волинська, Чернівецька, Житомирська), а й у Чернігівській та Сумській. Максимально вночі термометри можуть показати +16 у Кіровоградській та +15 градусів на півдні.

Вдень максимально буде до +25 градусів у Сумській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та місцями у центрі. Мінімально вдень варто чекати не більше ніж +21 градусів.

У Києві буде без дощів, уночі, +12...+14 градусів, удень +23...+25.

Погода в Україні 19 вересня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 20 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, на всій території України прогнозується невелика хмарність, без істотних опадів.

Температура повітря вдень буде +19...+25 градусів. Вночі холодніше всього буде в Івано-Франківській області +8 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні - +15, +16 градусів.

В Києві очікується мінлива хмарність без істотних опадів в день +22...+24, вночі +11...+13 градусів.

Погода в Україні 20 вересня (meteo.gov.ua)