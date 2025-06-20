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Різке збільшення апетиту перед менструацією - норма чи тривожний сигнал?

Дієтолог розповіла, чому перед менструацією збільшується апетит (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перед менструацією багато жінок помічають різке підвищення апетиту - це не примха, а наслідок гормональних змін у тілі. Що саме провокує "голодний сплеск" і як з ним впоратися?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Коли це норма

У II половині циклу більшість жінок відчуває підвищений апетит, особливо до солодкого, жирного або великих порцій. Це не завжди проблема - іноді просто фізіологічна реакція тіла на гормональні зміни.

Такий стан є нормою, якщо:

  • апетит зʼявляється за 1-7 днів до менструації
  • хочеться солодкого, жирного, але є контроль
  • настрій коливається, але не критично
  • вага зростає до 1 кг - і самостійно знижується
  • симптоми минають із початком менструації

За словами експерта, це нормальна реакція на гормональні зміни. Важливо у такий період підтримувати себе турботою і харчуванням.

Не норма, якщо

  • апетит стає нав'язливим
  • призводить до переїдань, після яких - провина і сором
  • вага щомісяця зростає
  • настрій "вибухає"

Чому так відбувається

Підвищується апетит, тому що знижується рівень естрогенів, а підвищується прогестерон. Зокрема, зростає апетит, тому що організм готується до можливої вагітності.

Також знижується чутливість до інсуліну, щоб зберігати більше глюкози для ембріона. Температура тіла підвищується на 0,3-0,5 C, тому зростає потреба в калоріях.

До того ж падає рівень серотоніну, зʼявляється дратівливість і тяга до солодкого.

Що робити

Щоб підтримати себе у цей період, додайте складні вуглеводи до кожного прийому їжі: каша, хліб та коричневий рис. ﻿﻿Їжте продукти з триптофаном (попередник серотоніну): індичка, банан, горіхи.

Важливо не голодувати, ﻿﻿адже це може спровокувати зриви. ﻿﻿Плануйте перекуси для стабільної глюкози: горіхи, йогурт, протеїнові батончики.

Апетит може бути дуже сильним, тому що на гормональні зміни нашаровуються інші стани:

  • інсулінорезистентність
  • ﻿﻿СПКЯ
  • гіперпролактинемія
  • дефіцити Mg, В6, Zn, вітамін Е
  • хронічний стрес
  • ﻿﻿ПМДР ( передменструальний дисфоричний розлад)
  • тривожно-депресивний розлад

 

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