Різке збільшення апетиту перед менструацією - норма чи тривожний сигнал?

Перед менструацією багато жінок помічають різке підвищення апетиту - це не примха, а наслідок гормональних змін у тілі. Що саме провокує "голодний сплеск" і як з ним впоратися?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
У II половині циклу більшість жінок відчуває підвищений апетит, особливо до солодкого, жирного або великих порцій. Це не завжди проблема - іноді просто фізіологічна реакція тіла на гормональні зміни.
Такий стан є нормою, якщо:
За словами експерта, це нормальна реакція на гормональні зміни. Важливо у такий період підтримувати себе турботою і харчуванням.
Не норма, якщо
Підвищується апетит, тому що знижується рівень естрогенів, а підвищується прогестерон. Зокрема, зростає апетит, тому що організм готується до можливої вагітності.
Також знижується чутливість до інсуліну, щоб зберігати більше глюкози для ембріона. Температура тіла підвищується на 0,3-0,5 C, тому зростає потреба в калоріях.
До того ж падає рівень серотоніну, зʼявляється дратівливість і тяга до солодкого.
Щоб підтримати себе у цей період, додайте складні вуглеводи до кожного прийому їжі: каша, хліб та коричневий рис. Їжте продукти з триптофаном (попередник серотоніну): індичка, банан, горіхи.
Важливо не голодувати, адже це може спровокувати зриви. Плануйте перекуси для стабільної глюкози: горіхи, йогурт, протеїнові батончики.
Апетит може бути дуже сильним, тому що на гормональні зміни нашаровуються інші стани:
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