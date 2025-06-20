Резкое увеличение аппетита перед менструацией - норма или тревожный сигнал?

Перед менструацией многие женщины замечают резкое повышение аппетита - это не прихоть, а следствие гормональных изменений в теле. Что именно провоцирует "голодный всплеск" и как с ним справиться?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Во II половине цикла большинство женщин испытывает повышенный аппетит, особенно к сладкому, жирному или большим порциям. Это не всегда проблема - иногда просто физиологическая реакция тела на гормональные изменения.
Такое состояние является нормой, если:
По словам эксперта, это нормальная реакция на гормональные изменения. Важно в такой период поддерживать себя заботой и питанием.
Не норма, если
Повышается аппетит, потому что снижается уровень эстрогенов, а повышается прогестерон. В частности, растет аппетит, потому что организм готовится к возможной беременности.
Также снижается чувствительность к инсулину, чтобы сохранять больше глюкозы для эмбриона. Температура тела повышается на 0,3-0,5 C, поэтому возрастает потребность в калориях.
К тому же падает уровень серотонина, появляется раздражительность и тяга к сладкому.
Чтобы поддержать себя в этот период, добавьте сложные углеводы в каждый прием пищи: каша, хлеб и коричневый рис. Ешьте продукты с триптофаном (предшественник серотонина): индейка, банан, орехи.
Важно не голодать, ведь это может спровоцировать срывы. Планируйте перекусы для стабильной глюкозы: орехи, йогурт, протеиновые батончики.
Аппетит может быть очень сильным, потому что на гормональные изменения наслаиваются другие состояния:
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