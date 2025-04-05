Різке похолодання та сніг: де в Україні вже завтра зміниться погода (карта)

Погода в Україні різко зіпсується найближчими днями. Уже завтра в низці областей очікуються заморозки та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 6 квітня

Завтра очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі до -3, температура вдень від +1 до +4.

На решті території дощ і мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів. Температура вночі та вдень від +1 до +6. На півдні, сході та у Дніпропетровській області вночі від +4 до +9, вдень від +10 до +15.

У Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі від -3 до -8, вдень від 0 до -5.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході - південно-західний, 7-12 м/с. Удень у західних, східних і південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Фото: прогноз погоди на 6 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Де завтра очікуються небезпечні погодні явища

Уночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, а також уночі 7 квітня по всій Україні (крім сходу та південного сходу) заморозки в повітрі від 0 до -5. Оголошено II "помаранчевий" рівень небезпеки.

Завтра в західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Удень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с - І "жовтий" рівень небезпеки.

Фото: попередження про небезпечні явища 6 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Такі погодні умови можуть порушити рух транспорту на дорогах. А заморозки пошкодять ранньоквітучі плодові дерева та рослини.