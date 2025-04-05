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Резкое похолодание и снег: где в Украине уже завтра изменится погода (карта)

Суббота 05 апреля 2025 17:42
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Резкое похолодание и снег: где в Украине уже завтра изменится погода (карта) Фото: в Украине завтра резко похолодает (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Погода в Украине резко испортится в ближайшие дни. Уже завтра в ряде областей ожидаются заморозки и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 6 апреля

Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью заморозки в воздухе до -3, температура днем от +1 до +4.

На остальной территории дождь и мокрый снег, на юго-востоке ночью без осадков. Температура ночью и днем от +1 до +6. На юге, востоке и в Днепропетровской области ночью от +4 до +9, днем от +10 до +15.

В Карпатах ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью от -3 до - 8, днем от 0 до -5.

Ветер северо-западный, на востоке и юго-востоке - юго-западный, 7-12 м/с. Днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Резкое похолодание и снег: где в Украине уже завтра изменится погода (карта)

Фото: прогноз погоды на 6 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Где завтра ожидаются опасные погодные явления

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, а также ночью 7 апреля по всей Украине (кроме востока и юго-востока) заморозки в воздухе от 0 до -5. Объявлен II "оранжевый" уровень опасности.

Завтра в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица. Днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с - І "желтый" уровень опасности.

Резкое похолодание и снег: где в Украине уже завтра изменится погода (карта)

Фото: предупреждение об опасных явлениях 6 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Такие погодные условия могут нарушить движение транспорта на дорогах. А заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения.

Напомним, сегодня в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Сообщалось об ухудшении погоды до конца дня. По состоянию на 17:30 в столице идет дождь.

Отметим, в связи с тем, что в Украину возвращаются морозы и дожди со снегом, водителям не стоит спешить "переобувать" авто на летнюю резину. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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