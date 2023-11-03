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Резкое падение: НБУ снова снизил официальный курс доллара

Украина, Пятница 03 ноября 2023 15:44
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Резкое падение: НБУ снова снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара упал на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Курс установлен с учетом торгов на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1705 гривен за 1 доллар (-0,0954 грн).

Резкое падение: НБУ снова снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,7278 гривен за 1 евро (+0,0575 грн).

Резкое падение: НБУ снова снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 36,14-36,16 грн/доллар (покупка-продажа).

Резкое падение: НБУ снова снизил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс снизился на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Курс в проекте госбюджета на 2024 год

Кабинет министров в проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз курса до 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе.

В конце 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз - 44,2).

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