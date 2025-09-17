Ризикують життям заради безпеки інших. В Україні відзначають День рятівника

17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це свято мужності, відваги та самопожертви людей, які щодня ризикують власним життям заради безпеки інших.
День рятівника встановили указом Президента України від 12 вересня 2008 року. Ініціатива виходила від громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.
Це професійне й водночас суспільне свято, адже вшановує не лише службовців, а й усіх громадян, які допомагають долати техногенні та природні катастрофи.
День рятівника святкують:
Робота рятувальників стала особливо небезпечною під час війни. Станом на кінець липня, від початку повномасштабного вторгнення загинули 105 рятувальників - ДСНС, ще 502 отримали поранень.
У 1995-2004 роках в Україні офіційно відзначали День працівника пожежної охорони. З 1998 по 2003 рік існував окремий День рятівника (останньої суботи жовтня). У наступні три роки замість цих дат запровадили День працівників цивільного захисту, який святкували 17 вересня.
У 2008 році остаточно встановили сучасний День рятівника, який об’єднав усі попередні дати.
Додамо, що відповідно до Кодексу цивільного захисту України, головним аварійно-рятувальним підрозділом держави є Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, що підпорядковується Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Президент Володимир Зеленський привітав із Днем рятівника працівників відповідних служб.
"Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу. Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують. Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу", - заявив президент.
Зеленський подякував усім працівникам і працівницям ДСНС України.
"Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію - рятувати інших. Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей", - долав глава держави.
