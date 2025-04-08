Вони працюють у тіні, але для всієї країни: 8 квітня - День працівників військкоматів

День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні відзначають 8 квітня. Ці установи після реформи 2022 року остаточно замінили військові комісаріати.

ТЦК та СП: не лише про повістки

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - це органи військового управління, які відповідають за мобілізацію, ведення обліку військовозобов’язаних, набір на контрактну службу, соціальний супровід військових та їхніх родин. Утворені за новими стандартами, ці центри стали не лише точкою відліку для майбутніх військових, а й осередком державної турботи про ветеранів, пенсіонерів ЗСУ та їхні сім’ї.

У складі ТЦК працюють три категорії людей: військовослужбовці, державні службовці та працівники ЗСУ. Цивільні особи не носять форму, не мають зброї й не беруть участі у бойових діях, проте забезпечують безперебійну роботу системи. Водночас понад 90% військовослужбовців, які сьогодні служать у ТЦК, мають бойовий досвід - вони воювали на фронті, а нині, через стан здоров’я, продовжують службу в тилу.

Від військкомату до сучасної структури

Перші кроки до реформи були зроблені ще у 2017 році, коли у Чернігівській області стартував пілотний проєкт перетворення військкоматів у ТЦК. Згодом досвід поширився на всю країну. Остаточно правове підґрунтя для нової структури з’явилося у 2021 році, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон. А з 23 лютого 2022 року ТЦК офіційно стали єдиною системою замість військкоматів.

Відтепер - це не лише місце, де "видають повістки", як спрощено вважає суспільство. Це розгалужена структура з понад 200 ТЦК та близько 300 підрозділів по всій країні, які працюють у підпорядкуванні чотирьох оперативних командувань: "Північ", "Південь", "Захід" і "Схід". Вони діють на основі єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, ведуть електронний облік, координують мобілізаційні процеси та займаються соціальним супроводом.

Між довірою та критикою

Після початку повномасштабного вторгнення роль ТЦК зросла в рази. Проте разом з цим зросла і увага громадськості. У 2023 році президент Володимир Зеленський звільнив усіх керівників обласних ТЦК через корупційні скандали. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово засуджував незаконні затримання громадян. Звучала критика і від народних депутатів, зокрема за помилки у документації, неправильну мобілізацію та брак людяності у спілкуванні з громадянами.

Протести, розслідування, резонансні випадки - усе це впливає на довіру до системи. Та водночас саме у ТЦК нині працюють люди, які щодня тримають фронт тилу: приймають документи, організовують відправки, підтримують родини військових, дбають про тих, хто повертається з війни.

Професія - тримати тил

ТЦК - це не лише про бронежилети й облік. Це про людей, які у складній системі мобілізації й соціального захисту намагаються зберегти порядок і людське обличчя. І хоч часто вони "у тіні", їхня робота - для всієї країни.

8 квітня - ще один привід згадати, що сильна армія починається з тих, хто її формує, підтримує й супроводжує. І подякувати їм за службу.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: Wikipedia.org, Івано-Франківський ТЦК та СП, сайт Міністерства оборони України.