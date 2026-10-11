Ризикуватиме замість людини: екс-інженери Tesla за 5 місяців створили робота для НАТО

Гуманоїда Roger навчили працювати там, де людині небезпечно - американський стартап Minerva Humanoids створив його лише за 5 місяців. Робот може дистанційно працювати з вибухівкою, токсичними речовинами та енергетичним обладнанням під високою напругою.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.
За словами розробників, Roger поєднує пряме дистанційне керування з інтелектуальною автономністю завдяки бортовій системі Minerva Intelligence.
Штучний інтелект бере на себе складні технічні процеси - автоматично утримує рівновагу, коригує маршрут і допомагає роботу піднятися у разі падіння.
Оператор керує гуманоїдом через VR-шолом: він бачить трансляцію з камер у реальному часі та повністю контролює рухи робота. Завдяки каналу зв'язку з мінімальною затримкою кожен рух фахівця миттєво відтворюється механічними руками.
Головна мета розробки - не замінити людину повністю, а вивести сапера з небезпечної зони. У Minerva Humanoids зазначають: техніки можуть опанувати повне управління роботом всього за кілька хвилин.
Розробники переконані: традиційні гусеничні чи колісні саперні роботи з одним маніпулятором підходять лише для базових операцій. Якщо завдання вимагає високої точності або одночасної роботи двома руками, саперам досі доводиться ризикувати життям і працювати вручну.
"Кожен сапер знає, що таке "довга прогулянка" - це момент, коли робот не справляється, і фахівцю доводиться надягати важкий костюм та йти до вибухівки особисто", - пояснює Домінік Есквіт, ветеран британського спецназу та керівник напрямку небезпечних операцій Minerva.
Робот Roger змінює цей підхід: досвідчений фахівець ухвалює рішення й керує процесом так само детально, як і на місці, але перебуває в абсолютній безпеці в командному пункті.
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Стартап Minerva заснували наприкінці 2025 року Шандор Фельбер (CEO) та Моріс Рахме (CTO).
До цього Фельбер досліджував гуманоїдну робототехніку в лабораторії MIT CSAIL та брав участь у розробці проєкту Tesla Optimus, а Рахме 6 років працював у Boston Dynamics, де очолював технічний напрямок створення складського робота Stretch.
Команда створила повноцінний крокуючий прототип Roger у рекордні терміни - лише за 5 місяців. При цьому апаратну частину зібрали з нуля.
Цікаво, що ПЗ для гуманоїдів розробляється у США, а перші прототипи виготовляють і збирають у Німеччині. У майбутньому Minerva планує розгорнути виробничі потужності в обох країнах.
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Ще до офіційного запуску Minerva випробувала свої технології в Центрі передового досвіду НАТО з розмінування в Словаччині, а також успішно провела польові тести у двох великих міжнародних аеропортах.
Паралельно компанія співпрацює з Університетом штучного інтелекту імені Мохамеда бін Заїда та Університетом Ватерлоо. Разом вони досліджують можливості робота працювати в критичних умовах - у суцільному диму, темряві чи під час раптових збоїв сенсорів.