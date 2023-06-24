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Ризикує втратити владу. Наступна доба стане вирішальною для Путіна, - CNN

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін ризикує втратити владу. Наступна доба має вирішальне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

CNN підкреслює, що Путіна настільки звикли вважати "майстерним тактиком", що перші заяви керіника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина розцінювались як спроба президента РФ "тримати в напрузі" своїх генералів.

Цілком імовірно, що підрозділи "Вагнера" планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно - нібито авіаудар по табору "Вагнера" в лісі. Сили найманців дуже швидко зібралися і просунулися до Ростова. За словами видання, це важко зробити спонтанно за один день.

Як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх "висот" щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду його чекає ще більше потрясінь і змін.

Переворот у Росії

Конфлікт між ПВК "Вагнера" і Міністерством оборони Росії досяг свого піку. Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього глава найманців заявив про "похід" на Москву.

Найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало і про Воронеж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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Євген ПригожинВагнерівціПереворот в Росії