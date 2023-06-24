RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рискует потерять власть. Следующие сутки станут решающими для Путина, - CNN

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин рискует лишиться власти. Следующие сутки имеют решающее значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

CNN подчеркивает, что Путина настолько привыкли считать "искусным тактиком", что первые заявления руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина расценивались как попытка президента РФ "держать в напряжении" своих генералов.

Вполне вероятно, что подразделения "Вагнера" планировали это в течение определенного времени. Оправдание для восстания появилось спонтанно - якобы авиаудар по лагерю "Вагнера" в лесу. Силы наемников очень быстро собрались и продвинулись к Ростову. По словам издания, это трудно сделать спонтанно за один день.

Как отмечает издание, невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-нибудь вернется к своим предыдущим "высотам" по тотальному контролю. И неизбежно, что впереди его ждет еще больше потрясений и изменений.

Переворот в России

Конфликт между ЧВК "Вагнера" и Министерством обороны России достиг своего пика. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина – читайте в материале агентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений ПригожинВагнеровцыПереворот в России