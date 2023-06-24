Рискует потерять власть. Следующие сутки станут решающими для Путина, - CNN

CNN подчеркивает, что Путина настолько привыкли считать "искусным тактиком", что первые заявления руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина расценивались как попытка президента РФ "держать в напряжении" своих генералов.

Вполне вероятно, что подразделения "Вагнера" планировали это в течение определенного времени. Оправдание для восстания появилось спонтанно - якобы авиаудар по лагерю "Вагнера" в лесу. Силы наемников очень быстро собрались и продвинулись к Ростову. По словам издания, это трудно сделать спонтанно за один день.

Как отмечает издание, невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-нибудь вернется к своим предыдущим "высотам" по тотальному контролю. И неизбежно, что впереди его ждет еще больше потрясений и изменений.

Переворот в России

Конфликт между ЧВК "Вагнера" и Министерством обороны России достиг своего пика. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина – читайте в материале агентства.

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