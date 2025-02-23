Ризики відключень електроенергії зростають через прайс-кепи та газовий дефіцит, - експерт

За його словами, ситуація з дефіцитом потужності дійсно складна.

"Є дві проблеми. Перша - обмежений імпорт: хоча нам об'єднана мережа європейських країн ENTCO-E надала ліміт 2,1 ГВт за потужністю, але ми вибираємо не більше 30% через "прайс-кепи".

Через них комерційно невигідно купувати електроенергію [з-за кордону]. Тож і є загроза, що і населення будуть обмежувати", - пояснив Омельченко.

На його думку, зараз влада намагається уникати масових відключень для населення, однак світло вимикають бізнесу та промисловості.

"Думаю, що основну ставку [і надалі] в уряді робитимуть на обмеження саме промисловості і бізнесу, а не населення", - зазначив експерт.

Другим критичним викликом, за словами Омельченка, є низький рівень заповненості підземних сховищ газу. Це напряму впливає на енергосистему, оскільки значна частина потужностей працює саме на газі.

"Друга проблема - це низький рівень заповненості підземних сховищ газу, що теж потребує збільшення імпорту природного газу за високою ціною, оскільки у нас є певна кількість потужності - і теплової, і електричної, яка працює на природному газі", - зазначив експерт.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також заявляв, що діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.