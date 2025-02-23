Риски отключений электроэнергии растут из-за прайс-кэпов и газового дефицита, - эксперт

По его словам, ситуация с дефицитом мощности действительно сложная.

"Есть две проблемы. Первая - ограниченный импорт: хотя нам объединенная сеть европейских стран ENTCO-E предоставила лимит 2,1 ГВт по мощности, но мы выбираем не более 30% из-за "прайс-кэпов".

Из-за них коммерчески невыгодно покупать электроэнергию [из-за рубежа]. Поэтому и есть угроза, что и население будут ограничивать", - пояснил Омельченко.

По его мнению, сейчас власть пытается избегать массовых отключений для населения, однако свет выключают бизнесу и промышленности.

"Думаю, что основную ставку [и в дальнейшем] в правительстве будут делать на ограничение именно промышленности и бизнеса, а не населения", - отметил эксперт.

Вторым критическим вызовом, по словам Омельченко, является низкий уровень заполненности подземных хранилищ газа. Это напрямую влияет на энергосистему, поскольку значительная часть мощностей работает именно на газе.

"Вторая проблема - это низкий уровень заполненности подземных хранилищ газа, что тоже требует увеличения импорта природного газа по высокой цене, поскольку у нас есть определенное количество мощности - и тепловой, и электрической, которая работает на природном газе", - отметил эксперт.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также заявлял, что действующие регуляторные ограничения затрудняют импорт электроэнергии в Украину, даже в ситуациях, когда он необходим для избежания отключений.