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Рижская дума поддержала снос памятника "Освободителям" в Риге

Фото: в Риге снесут памятник "освободителям" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение снести в парке Победы памятник "Освободителям Риги". Постановление поддержали более двух третей депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рижской думы.

На внеочередном заседании городской думы рассматривался один вопрос - демонтаж объекта "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Принятию решению предшествовали длительные дебаты.

В итоге за решение начать подготовку к сносу памятника проголосовали 39 депутатов. Против - 13.

Накануне Сейм Латвии принял поправки к закону, которые устранили юридические препятствия для сноса памятника в рижском парке Победы.

Напомним, после начала войны более 70% украинцев поддерживают снос памятников, которые связаны Россией.

Отметим, на прошлой неделе в Виннице на Европейской площади демонтировали четырехметровый монумент с фигурами красноармейцев.

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