Ризька дума підтримала знесення пам'ятника "Визволителям" в Ризі

Ризька дума на позачерговому засіданні прийняла рішення знести в парку Перемоги пам'ятник "Визволителям Риги". Постанову підтримали більше двох третин депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ризької думи.