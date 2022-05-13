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Ризька дума підтримала знесення пам'ятника "Визволителям" в Ризі

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Рига, П'ятниця 13 травня 2022 17:08
Ризька дума підтримала знесення пам'ятника "Визволителям" в Ризі Фото: у Ризі знесуть пам'ятник "визволителям" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ризька дума на позачерговому засіданні прийняла рішення знести в парку Перемоги пам'ятник "Визволителям Риги". Постанову підтримали більше двох третин депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ризької думи.

На позачерговому засіданні міської думи розглядалося одне питання-демонтаж об'єкта "Пам'ятник воїнам Радянської Армії - визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників". Ухваленню рішення передували тривалі дебати.

У підсумку за рішення почати підготовку до знесення пам'ятника проголосували 39 депутатів. Проти - 13.

Напередодні Сейм Латвії прийняв поправки до закону, які усунули юридичні перешкоди для знесення пам'ятника в ризькому парку Перемоги.

Нагадаємо, після початку війни більше 70% українців підтримують знесення пам'ятників, які пов'язані Росією.

Зазначимо, минулого тижня у Вінниці на Європейській площі демонтували чотириметровий монумент з фігурами червоноармійців.

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