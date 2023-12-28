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Різдвяний збір на автомобіль бійцям 14-го окремого полку ЗСУ

Фото: різдвяний збір на автомобіль бійцям 14-го окремого полку ЗСУ (14 окремий полк ЗСУ)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам з 14-го окремого полку ЗСУ, які дронами знищують ворога на Запорізькому напрямку, потрібний автомобіль. Загалом необхідно зібрати 330 тисяч гривень.

Більш детально про збір - у матеріалі РБК-Україна.

Донат - це щонайменше, що ми можемо зробити для того, щоб спокійно провести новорічні свята. Сьогодні воїни потребують не лише подяки, а й хочуть відчути єдність тилу з фронтом.

Фото: збір на авто для українських військових

Допомога в купівлі автомобіля може стати нашим подарунком військовим з 14-го окремого полку, як подяка за їхній захист країни.

Зібрати велику суму в стислі терміни досить складно, так що запрошуємо зробити подарунок військовим у якості донату. Віримо у магію Різдва та людей, які її створюють.

Посилання на банку - тут.

Номер картки банки: 5375 4112 1259 8549.

Нагадаємо, раніше українські захисники показали відео просування на Запорізькому напрямку. Окупанти, тікаючи зі своїх позицій, кидали зброю та особисті речі.

 

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