Різдвяний збір на автомобіль бійцям 14-го окремого полку ЗСУ

Донат - це щонайменше, що ми можемо зробити для того, щоб спокійно провести новорічні свята. Сьогодні воїни потребують не лише подяки, а й хочуть відчути єдність тилу з фронтом.

Фото: збір на авто для українських військових

Допомога в купівлі автомобіля може стати нашим подарунком військовим з 14-го окремого полку, як подяка за їхній захист країни.

Зібрати велику суму в стислі терміни досить складно, так що запрошуємо зробити подарунок військовим у якості донату. Віримо у магію Різдва та людей, які її створюють.

Посилання на банку - тут.

Номер картки банки: 5375 4112 1259 8549.

Нагадаємо, раніше українські захисники показали відео просування на Запорізькому напрямку. Окупанти, тікаючи зі своїх позицій, кидали зброю та особисті речі.