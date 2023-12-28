RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рождественский сбор на автомобиль бойцам 14-го отдельного полка ВСУ

Фото: рождественский сбор на автомобиль бойцам 14-го отдельного полка ВСУ (14 отдельный полк ВСУ)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам из 14-го отдельного полка ВСУ, которые дронами уничтожают врага на Запорожском направлении, нужен автомобиль. Всего необходимо собрать 330 тысяч гривен.

Более детально о сборе - в материале РБК-Украина.

Донат - это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы спокойно провести новогодние праздники. Сегодня воины нуждаются не только в благодарности, но и хотят ощутить единство тыла с фронтом. 

Фото: сбор на авто для украинских военных

Помощь в покупке автомобиля может стать нашим подарком военным из 14-го отдельного полка, как благодарность за их защиту страны. 

Собрать большую сумму в сжатые сроки довольно сложно, так что приглашаем сделать подарок военным в качестве доната. Верим в магию Рождества и людей, которые ее создают. 

Ссылка на банку - тут

Номер карты банки: 5375 4112 1259 8549.

Напомним, ранее украинские защитники показали видео продвижения на Запорожском направлении. Оккупанты, убегая со своих позиций, бросали оружие и личные вещи. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныавто для ЗСУЗапорожская областьВойна России против Украинысбор на ВСУ