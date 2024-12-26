Різдвяний удар по Харкову: понад 1000 багатоквартирних будинків залишаються без тепла

Через атаки РФ на критичну інфраструктуру Харківщини без теплопостачання досі залишаються 1055 багатоквартирних будинків у Харкові та майже 17 тисяч абонентів у Харківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

За його словами, внаслідок ударів російської армії на Різдво без тепла опинилося понад пів мільйона абонентів у регіоні. Наразі тепло вже повернули для понад 300 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривають. У Харкові без теплопостачання залишаються 92 104 абоненти.

Крім того, протягом доби росіяни завдали понад 10 ударів дронами-камікадзе у Харківському, Ізюмському, Чугуївському районах та самому Харкові. Частину безпілотників вдалося збити силам ППО.

Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі. Зокрема:

25 грудня близько 09:40 внаслідок удару по селищу Новоосинове Куп’янського району загинула жінка

26 грудня близько 05:30 у селищі Дворічна поранено 50-річну жінку, її госпіталізували до лікарні

Роботи з відновлення теплопостачання та ліквідації наслідків атак тривають.