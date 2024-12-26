Різдвяний удар по Харкову: понад 1000 багатоквартирних будинків залишаються без тепла
Через атаки РФ на критичну інфраструктуру Харківщини без теплопостачання досі залишаються 1055 багатоквартирних будинків у Харкові та майже 17 тисяч абонентів у Харківському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
За його словами, внаслідок ударів російської армії на Різдво без тепла опинилося понад пів мільйона абонентів у регіоні. Наразі тепло вже повернули для понад 300 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривають. У Харкові без теплопостачання залишаються 92 104 абоненти.
Крім того, протягом доби росіяни завдали понад 10 ударів дронами-камікадзе у Харківському, Ізюмському, Чугуївському районах та самому Харкові. Частину безпілотників вдалося збити силам ППО.
Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі. Зокрема:
- 25 грудня близько 09:40 внаслідок удару по селищу Новоосинове Куп’янського району загинула жінка
- 26 грудня близько 05:30 у селищі Дворічна поранено 50-річну жінку, її госпіталізували до лікарні
Роботи з відновлення теплопостачання та ліквідації наслідків атак тривають.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія завдала масованого ракетного удару по Харкову зранку 25 грудня. Окупаційні війська випустили по місту 12 ракет. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без опалення.
Ввечері того ж дня у Харкові частково відновили подачу централізованого опалення. Це вдалося зробити для жителів понад 1300 будинків.
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