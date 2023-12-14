Різдво проведуть у Брюсселі? Політики ЄС не виключають, що саміт може затягнутися

Враховуючи складні теми, які мають бути обговорені на саміті ЄС та відсутність консенсусу щодо багатьох з них, лідери попереджають, що саміт може тривати кілька днів. Не виключається навіть, що Різдво політикам доведеться зустріти у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Так, сьогодні вранці прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив журналістам, що лідери можуть сперечатися до суботи чи неділі. У свою чергу, як пише видання, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також очікував, що Рада може зібратися у вихідні.
Очікуючи, що його поїздка може тривати довше, ніж очікувалося, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта висловив сподівання, що взяв із собою чимало одягу. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, вторячи колезі, навпаки, впевнено заявив журналістам, що "запакував багато сорочок".
А напередодні, в середу ввечері прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери можуть ризикнути провести Різдво в Брюсселі, якщо не буде досягнуто згоди про фінансування оборони України.
14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року саме через позицію Угорщини.
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