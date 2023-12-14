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Рождество проведут в Брюсселе? Политики ЕС не исключают, что саммит может затянуться

Фото: политики ЕС не исключают, что саммит может затянуться (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Учитывая сложные темы, которые предстоит обсудить на саммите ЕС и осутствие консенсуса по многим из них, лидеры предупреждают, что саммит может продлиться несколько дней. Не исключается даже, что Рождество политикам предстоит встретить в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так, сегодня утром премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил журналистам, что лидеры могут спорить до субботы или воскресенья. В свою очередь, как пишет издание, премьер-министр Испании Педро Санчес также ожидал, что Совет может собраться на выходных.

Ожидая, что его поездка может продлиться дольше, чем ожидалось, премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил надежду, что взял с собой достаточно одежды. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, вторя коллеге, напротив, уверенно заявил журналистам, что "упаковал много рубашек".

А ннакануне, в среду вечером премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лидеры могут рискнуть провести Рождество в Брюсселе, если не будет достигнуто соглашение о финансировании обороны Украины.

Саммит ЕС

14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться. Кроме того, как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут отложить до марта 2024 года именно из-за позиции Венгрии.

 

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Саммит ЕСЕвросоюз