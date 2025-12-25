ua en ru
Різдво під час війни: Буданов привітав українців і нагадав, у чому наша сила

Четвер 25 грудня 2025 11:04
Буданов привітав українців із Різдвом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 25 грудня, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до громадян із нагоди великого свята - Різдва Христового.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУР МОУ.

Про що нагадав Буданов українцям у свято Різдва

Генерал-лейтенант Кирило Буданов привітав громадян із Різдвом і нагадав, що Україна вже 12-й рік поспіль зустрічає це свято в умовах війни проти Росії.

"Пшеничний дідух, кутя з горіхами й медом, вертеп, коляда від сусідських дітлахів - щороку ми дожидаємо світлого дня Христового Різдва, аби побути разом з найближчими", - визнав очільник ГУР.

Водночас для багатьох українських родин сьогодні "за святковим столом когось дуже бракуватиме".

Буданов зауважив, що йдеться, зокрема, про тих:

  • хто прямо в цю хвилину знищує московське зло - "тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі";
  • хто дбає про чистоту неба - "аби було видно різдвяну зорю";
  • хто прямо в цю хвилину когось рятує - "заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани";
  • хто перебуває в полоні й чекає повернення до рідної України;
  • чия воля й обов'язок побороли страх - "і вони, з Богом і Україною в серці, вершили правосуддя добра в бою з російськими окупантами та повернулись із битв на щиті".

"У Різдво Христове важливо згадати, що ми, українці, - велика сім'я. У нас немає іншого дому, крім України. Людяність - наша національна риса", - наголосив Буданов.

Він додав, що українцям найдорожчі:

  • власні традиції;
  • мова;
  • культура;
  • рідна земля.

"Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх", - констатував очільник ГУР.

Він підкреслив, що українці повинні:

  • горою стояти один за одного;
  • підтримувати близьких;
  • бути відповідальними громадянами;
  • відганяти зневіру.

"Тоді нам стане під силу здолати все", - вважає Буданов.

Насамкінець він зауважив, що Різдво Христове - символ любові й надії на світле майбутнє.

"Ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його", - підсумував начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше зі світлим днем Різдва Христового українців привітала Православна Церква України. Громадянам пояснили також, у чому справжня сила цього свята.

Крім того, у ПЦУ повідомили, що насправді відомо про народження Ісуса Христа й у чому полягає символізм Різдва.

Читайте також про різдвяний цикл від Миколая до Водохреща - що означають українські традиції.

