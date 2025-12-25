Різдво під час війни: Буданов привітав українців і нагадав, у чому наша сила
Сьогодні, 25 грудня, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до громадян із нагоди великого свята - Різдва Христового.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУР МОУ.
Про що нагадав Буданов українцям у свято Різдва
Генерал-лейтенант Кирило Буданов привітав громадян із Різдвом і нагадав, що Україна вже 12-й рік поспіль зустрічає це свято в умовах війни проти Росії.
"Пшеничний дідух, кутя з горіхами й медом, вертеп, коляда від сусідських дітлахів - щороку ми дожидаємо світлого дня Христового Різдва, аби побути разом з найближчими", - визнав очільник ГУР.
Водночас для багатьох українських родин сьогодні "за святковим столом когось дуже бракуватиме".
Буданов зауважив, що йдеться, зокрема, про тих:
- хто прямо в цю хвилину знищує московське зло - "тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі";
- хто дбає про чистоту неба - "аби було видно різдвяну зорю";
- хто прямо в цю хвилину когось рятує - "заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани";
- хто перебуває в полоні й чекає повернення до рідної України;
- чия воля й обов'язок побороли страх - "і вони, з Богом і Україною в серці, вершили правосуддя добра в бою з російськими окупантами та повернулись із битв на щиті".
"У Різдво Христове важливо згадати, що ми, українці, - велика сім'я. У нас немає іншого дому, крім України. Людяність - наша національна риса", - наголосив Буданов.
Він додав, що українцям найдорожчі:
- власні традиції;
- мова;
- культура;
- рідна земля.
"Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх", - констатував очільник ГУР.
Він підкреслив, що українці повинні:
- горою стояти один за одного;
- підтримувати близьких;
- бути відповідальними громадянами;
- відганяти зневіру.
"Тоді нам стане під силу здолати все", - вважає Буданов.
Насамкінець він зауважив, що Різдво Христове - символ любові й надії на світле майбутнє.
"Ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його", - підсумував начальник ГУР.
