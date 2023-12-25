Різдво за новим календарем. Чому свято в Україні перенесли на 25 грудня

Сьогодні, 25 грудня православні та греко-католики України вперше святкують Різдво Христове за новоюліанським календарем. Після церковної реформи дату свята остаточно перенесли з 7 січня і на державному рівні.

РБК-Україна розповідає про нову дату Різдва та чому змінився календар свят.

Різдво в Україні: шлях до нової дати

Більшість вірян світу відзначають Різдво 25 грудня. В Україні довгий час традиційною датою свята було 7 січня.

Причина цієї відмінності – різні календарі. Українські церкви дотримувалися юліанського, а західні християни вже давно відмовилися від нього через значні похибки та перейшли на григоріанську чи новоюліанську систему літочислення.

В українському суспільстві поступово ширилася дискусія про необхідність календарних змін, зокрема і щодо святкування Різдва:

2017 – 25 грудня оголосили офіційним вихідним разом із 7 січня. Обидві дати стали святковими, проте церковні різдвяні служби проходили саме 6 та 7 січня.

– 25 грудня оголосили офіційним вихідним разом із 7 січня. Обидві дати стали святковими, проте церковні різдвяні служби проходили саме 6 та 7 січня. 2019 – митрополит Православної церкви України Єпіфаній заявив, що ПЦУ може офіційно відзначати Різдво за григоріанським календарем.

2022 – Синод ПЦУ затвердив богослужіння на Різдво 25 грудня. Вперше його провели у Києво-Печерській Лаврі.

червень 2023 – ПЦУ оголосила про перехід на новоюліанський календар, за яким дата свята змістилася на 25 грудня.

липень 2023 – Верховна рада підтримала зміну дати Різдва. 7 січня прибрали з переліку державних свят.

Скріншот церковний календар ПЦУ

Разом зі світом, а не з РФ

Російське вторгнення активізувало необхідність календарних змін, адже юліанське літочислення є ознакою саме церковної культури РФ. Його продовжують використовувати лише 6 з 16 помісних православних церков, серед яких РПЦ та церкви так званого "московського патріархату" в Білорусі, Молдові.

Синод ПЦУ затвердив календарну реформу, прагнучи відмежуватися від традицій російської церкви.

"Прагнення збереження і утвердження своєї української та духовної ідентичності, захист від агресії "русского міра", вимагали від нашої Церкви назрілого рішення – долучитися до більшості Помісних Православних Церков, запровадивши у вжиток новоюліанський календар, як більш точний астрономічно та церковно прийнятий, зі збереженням традиційної пасхалії", – було сказано в доповіді предстоятеля ПЦУ Єпіфания.

Рішення про перехід на новоюліанський календар також затвердили в Українській греко-католицькій церкві.

Таким чином, після календарної реформи Україна святкуватиме Різдво разом із більшістю Східних православних церков (Константинопольський, Александрійський Антіохійський патріархат, Румунська, Болгарська, церкви Кіпру, Греції, Албанії, Чехії, Словаччини), греко-католиками, Західними церквами в Європі та Америці (римо-католицька, протестантська, лютеранська, пресвітеріанська, англіканська).

Фото: українці святкуватимуть Різдво з більшістю християн світу (Getty Images)

Що буде з датою 7 січня

Після зміни календаря церква не заборонила відзначати Різдво 7 січня, щоб уникнути роз'єднання суспільства та суперечок.

"У календарній реформі ми не будемо нікого примушувати, даючи можливість прийняти необхідні зміни поступово та усвідомлено", – зазначено в рішенні Помісному соборі ПЦУ.

Парафіям та монастирям, за бажанням, дозволили проводити різдвяні богослужіння за старим стилем протягом певного перехідного періоду.

Як раніше розповів у коментарі РБК-Україна священник ПЦУ Георгій Коваленко, у православній церкві точні часові рамки цього перехідного періоду не встановлювалися, а в Українській греко-католицькій церкві перехідний період діятиме 2 роки.

Водночас священник додав, що лише невелика кількість парафій вирішила залишатись на старому стилі, і переважає серед них УПЦ (колишній московський патріархат).

Фото: перша різдвяна служба в Лаврі 25 грудня 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, кількість прихильників перенесення дати Різдва з 7 січня на 25 грудня в Україні поступово зростала протягом останніх років.

За даними дослідження Kantar, до повномасштабного вторгнення лише 18% опитаних святкували Різдво 25 грудня. Чверть громадян планували святкувати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня. При цьому в 2023 році понад 60% респондентів відповіли, що планують святкувати 25 грудня.