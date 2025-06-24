Різдво Івана Хрестителя: щирі привітання для найдорожчих людей, які гріють серце

24 червня відзначається велике православне свято - Різдво Івана Хрестителя та Предтечі Господня. У цей урочистий день обов'язково треба привітати усіх рідних та близьких у коротких, але виразних повідомленнях.

РБК-Україна підготувало красиві та теплі привітання з цим важливим святом у листівках, віршах та теплих побажаннях.

Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя

Вітаю зі світлим і величним святом! Нехай у серці палає надія, а в душі панує гармонія. Бажаю миру, добробуту та радості у кожній миті життя. Нехай святий Іоанн охороняє вас і ваших близьких.

Щиро вітаю з цим духовним святом! Нехай у вашому домі панує добро, взаєморозуміння та Божа благодать. Бажаю вам натхнення творити добро й радіти кожному дню. Святий Іоанн - провідник віри та правди - нехай стане вашим покровителем. Миру вам і спокою на серці!

З Різдвом Іоанна Хрестителя! Цей день наповнений символами віри, сили духу і надії. Нехай у житті буде багато світла, любові та щастя. Бажаю, щоб кожна молитва знаходила відповідь, а кожен день починався з вдячності. Нехай Господь благословить вас на нові добрі звершення!

Зі святом Івана Хрестителя! Хай цей день принесе спокій у душі й тепло у серці. Бажаю, щоб молитви були почуті, а всі добрі наміри здійснились. Божої опіки вам на кожному кроці.

Листівка-привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя (фото: Etnosoft)

Щирі вітання зі святом! Нехай у ваше життя ввійдуть світло, любов і натхнення. Хай серце буде відкритим до добра, а думки - чистими й щирими. Нехай святий Іоанн дарує вам духовну силу.

Друже, з Різдвом Івана Хрестителя! Бажаю тобі щасливої долі, ясних думок і великої віри. Хай усі твої задуми ведуть до добра. А життя наповнюється любов’ю та вдячністю.

Вітаю з Різдвом святого Іоанна Хрестителя! Це особливе свято, коли варто згадати про віру, щирість і милосердя. Нехай ваше серце наповниться спокоєм і вдячністю за життя. Хай родина буде під Божим захистом. А кожен день приносить радість і благословення.

Привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя (фото: Etnosoft)

***

Сьогодні для Івана

Вітання дарує світанок,

А щедрий літній день -

море добра і пісень.

І вечір загадковий

принесе події святкові,

А ніч величаво-купальна

здійснить заповітні бажання!

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Листівка з Різдвом Іоанна Хрестителя (фото: Etnosoft)